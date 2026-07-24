Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 24 Temmuz saat 13.00 itibarıyla denize girilmemesi yönünde karar alındığı bildirildi.
Açıklamada, sahillerde görev yapan sahil güvenlik ve cankurtaran ekiplerinin uyarılarına uyulması istendi. Yetkililer, ekiplerin sözlü ikazları ile bayrak işaretlerine vatandaşların titizlikle riayet etmesini talep etti.
Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için vatandaşların alınan karara hassasiyet göstermesi ve denize girmemesi gerektiği vurgulandı.