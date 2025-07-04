İzmir’de Aliağa Limanı’nda ‘Sloug’ isimli gemide söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangına Aliağa Belediyesi itfaiye araçları ve 6 yangın söndürme römorkörü tarafından müdahale edildi.
1973 yılında inşa edilen ve 50 yıl boyunca tehlikeli atık taşıyan Sloug isimli gemi, Hindistan’a gönderilmek istenmiş, Mısır, zehir gemisine geçit vermeyince rotayı Türkiye’ye çevirmişti.
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’ndeki geminin şimdiye kadar üst kısımlarında havalandırma kesimi yapıldığı bildirildi. İki yıl önce Aliağa’ya getirilen geminin alt kısımlarındaki tehlikeli atık ve kimyasal maddelerin hâlâ temizlenemediği öğrenildi. Yanan zehirli maddeler hava yoluyla çevreye yayılıyor.