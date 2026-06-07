Gümüşhane’nin Torul ilçesinde tartıştığı 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin’i (26) başına odunla vurarak öldüren Halis Pekin (27), tutuklandı. Kan donduran cinayet 2 Haziran’da Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı. Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde başından yaralanan Arzu Pekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekipler, firari şüpheliyi dün sabah saatlerinde Torul’da saklandığı bir depoda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek Torul Adliyesi’ne sevk edildi. Pekin, nöbetçi hakimlikçe ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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