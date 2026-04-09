Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart tarihinde gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları ile tutuklanmıştı.



İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Bozbey'in yerine bugün Bursa Büyükşehir Meclisi'nde yeni bir başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek.



ÇOĞUNLUK AKP VE MHP'DE



31 Mart 2024 tarihli seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin adayı Mustafa Bozbey kazansa da, Meclis'te çoğunluk AKP ve MHP'li üyelerde.



Bugün düzenlenecek seçimlerde AKP, aday olarak Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Biba'yı gösterirken, büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde seçimleri AKP'li adayın kazanması bekleniyor.



Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Biba



SEÇİM ÖNCESİ BARİKATLI ÖNLEM



Gazeteci Yaman Kaya, bugün yapılacak seçimler öncesinde polisin Büyükşehir Belediyesi binasının önünde olağanüstü güvenlik önlemleri aldığını belirtti.

Bazı yollar kapatıldı. Bazı belediye çalışanlarının da araçla geçişine izin verilmedi. CHP, 10.30’da belediye önünde toplanma çağrısı yapmıştı.