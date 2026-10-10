AKP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, katıldığı bir televizyon programında AKP’ye yeni katılımların olacağını belirterek sırada bir büyükşehrin bulunduğunu açıkladı.

‘EN KISA SÜREDE İNŞALLAH GÖRECEĞİZ’

Yalçın, “Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz” ifadelerini kullandı. Yalçın'ın açıklaması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından geldi.

CEMİL TUGAY'A AKP ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI



Mutlak butlan kararının ardından haziran ayında CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katıldı. Tugay'a parti rozetini, yeni yasama yılının ilk toplantısı kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

'AKP KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR'

Törende yaptığı konuşmada Erdoğan için "büyük lider" ifadesini kullanan Tugay, “AKP kimsesizlerin kimsesidir” dedi.

Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunan Tugay, “Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir” ifadelerini kullandı. Tugay açıklamasının devamında, “Her İzmirli bilir ki, Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışır” dedi.

İzmir için yeni bir süreç başlattıklarını belirten Tugay, “AKP ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, şehrimizi adeta yeniden inşa etmek için yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

'ANNEM EVLATLIKTAN REDDERİM DEDİ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ocak ayında yaptığı açıklamada, AKP’ye geçeceği iddialarını yalanlayarak, “Annem ‘seni evlatlıktan reddederim’, eşim ‘seni boşarım’ dedi; bu söylentilerin tamamı asılsız” ifadelerini kullanmıştı.

İZMİR'DE TUGAY'A TEPKİLER SÜRÜYOR

Cemil Tugay'ın AKP'ye geçişi İzmir'de protestolara neden oldu. YENİ Parti İzmir İl Teşkilatı, Pasaport İskelesi'ndeki il binası önünde bir araya gelerek Tugay'ın parti değiştirmesini protesto etti.

'AZICIK ONURUNUZ VARSA'

Eylemde konuşan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Tugay'ı sert sözlerle eleştirdi. Güç, “Karakterini, omurgasını, duruşunu satanlar, İzmirli’den en sert cevabı alacaklar. Sen bugün koca bir sıfırsın. Milletin gözünde koca bir sıfırsın. Senin ahlak anlayışına, senin karakterine biz bu saatten sonra ne desek boş. Azıcık onurunuz varsa o koltukta arsızca oturamazsınız” ifadelerini kullandı.

SİMGE MEYDANLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından İzmir'de protesto çağrıları yapılırken, kentin önemli meydanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Cumhuriyet Meydanı ile Konak Atatürk Meydanı polis barikatlarıyla çevrildi, Cumhuriyet Meydanı çevresinde çok sayıda TOMA konuşlandırıldı.

'İZMİR UYUMA, İRADENE SAHİP ÇIK'

Protestonun ardından Gazi Bulvarı'nda yürüyüşe geçen yurttaşlar, “Hain Cemil” sloganları attı. Polis ekipleri grubun önünü keserken, ablukayı aşan göstericiler Basmane yönüne yürüdü.

Eylem boyunca “Cemil kaç kaç kaç, İzmirliler geliyor!” ve “İzmir uyuma, iradene sahip çık!” sloganları da atıldı.