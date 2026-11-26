İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, konut ve konut dışı abonelerin su tarifelerinde kademeli indirime gitme kararı aldı. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yeni tarifeyle konutlarda ilk 10 metreküp su ve atık su birim bedeli 60 liradan 22 liraya düşürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Belediye Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar başkanlığında Kültürpark Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, dün Eskişehir'de kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler ile kadın cinayetlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Genel kurulda, konut ve konut dışı abonelerin su tarifelerinde kademeli indirim yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Yeni düzenlemeyle 1 Haziran 2026'dan bu yana uygulanan 0-6 metreküplük indirimli tüketim sınırı 10 metreküpe çıkarıldı.

KONUT ABONELERİNDE İLK 10 METREKÜPE YÜZDE 63 İNDİRİM

Yeni tarifeye göre konut abonelerinin ilk 10 metreküp su ve atık su birim bedeli 60 liradan 22 liraya düşürüldü. Böylece bu tüketim kademesinde yüzde 63 indirim yapıldı.

Konut abonelerinde 11-20 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyat 99,83 liradan 70 liraya, 21-40 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyat ise 145 liradan 140 liraya indirildi.

KONUT DIŞI ABONELERDE İNDİRİM YÜZDE 70'E YAKLAŞTI

Konut dışı abonelerin ilk 10 metreküp su tüketimi için uygulanan indirimli birim bedel 143,6 liradan 44 liraya düşürüldü. Bu kademedeki indirim oranı yaklaşık yüzde 70 oldu.

Aynı abone grubunda 11-20 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyat 199,65 liradan 140 liraya, 21-40 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyat ise 290 liradan 280 liraya indirildi.

İzmir'de su tarifelerine ilişkin yeni düzenlemenin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe gireceği bildirildi.