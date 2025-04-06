Konya’nın Sarayönü ilçesinde 3 bin yurttaş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastanelerde yoğunluk oluşurken, eczanelerde ishal ilaçları tükendi. Hastanelerde oluşan yoğunluk nedeniyle sağlık personellerinin izinleri iptal edildi.

ÖNCE YALANLADI SONRA DOĞRULADI

Zehirlenme vakalarında içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı öne sürülmüş ancak KOSKİ Genel Müdürlüğü zehirlenme vakalarının suyla ilgili olmadığını açıklamıştı. KOSKİ, bu kez yaptığı yeni açıklamada zehirlenme vakalarının su ile ilgili olduğunu doğruladı.

“KOSKİ TABELASI BULUNMAYAN ÇEŞME SULARINI İÇMEYİN”

KOSKİ Genel Müdürlüğü, zehirlenme vakalarının sokak çeşmelerinden kaynaklı olduğunu açıkladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sarayönü ilçemizde yaşanan salgının kaynağı, KOSKİ denetiminde olmayan sokak çeşmeleri olarak belirlenmiştir. Şebeke suyunda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, üzerinde KOSKİ bilgi tabelası bulunmayan çeşme sularını içmemeleri önemle rica olunur. Sağlığımız için sadece güvenli ve denetimli su kaynakları tercih edilmelidir.”

SOKAK ÇEŞMELERİ KAPATILDI

Zehirlenmelerin vakalarının ardından ilçe genelindeki tüm sokak çeşmeleri geçici olarak mühürlendi. Çeşmelerin üzerine “Kullanıma kapatılmıştır” uyarı levhaları yerleştirildi.

YETKİLİLER ZEHİRLENEN YURTTAŞLARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, İlçe Belediye Başkanı Necati Koç, Sarayönü Devlet Hastanesi yetkilileri ve İlgili kurum amirleri ile bir araya gelerek hastanelerde tedavileri süren yurttaşları ziyaret etti.

SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE DE BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde de geçtiğimiz aylarda binlerce yurttaş mide bulantısı, kusma ve ishal şikâyetleriyle hastanelere başvurmuştu. O dönemde KOSKİ, zehirlenme vakalarının sudan kaynaklı olmadığını açıklamış ancak sudan alınan numuneler neticesinde zehirlenmelerin su kaynaklı olduğu ve klor oranının düşük olmasının bu duruma yol açtığı belirtilmişti.