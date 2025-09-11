CHP'den AKP'ye katılımların bu kez adresi Konya oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu AKP'ye geçti.

(Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu)

Sabah erken saatlerde AKP Genel Merkezi'ne gitmek üzere Konya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı.

KENDİNİ GÜVENCE ALTINA ALMA İDDİASI

Bu arada belediye bazı usulsüz işler yapıldığına yönelik iddiaları araştırmak için müfettişlerin denetiminin devam ettiği Ustaoğlu'nun da kendisini güvenceye almak için AKP'ye geçtiği iddia edildi.

TELEFONLARINI KAPATTI

CHP Seydişehir İlçe Örgütü konuyla ilgili olağanüstü toplanırken, Hasan Ustaoğlu'nun telefonlarını kapattığı ve partililerin ulaşamadığı öğrenildi.

YRP'Lİ BAŞKAN DA AKP'YE GEÇTİ

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'den Emirgazi Belediye Başkanı seçilen Mesut Mertcan da AKP'ye geçti.

(Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan)

'GÖNÜL BELEDİYECEĞİLİĞİ BÜYÜYOR'

AKP'den iki belediye başkanıyla ilgili resmi açıklama geldi:

"Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı.

Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz."