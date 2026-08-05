Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

‘SİYASİ AHLAK ANLAYIŞIMLA BAĞDAŞMADIĞI İÇİN’

Gerenli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mutlak butlan süreciyle başlayan ve son olarak Kırklareli İl Örgütüne yapılan atamalar ile devam eden bu gelişmeler; ilkelerim, değer yargılarım ve siyasi ahlak anlayışımla bağdaşmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum.

‘ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ IŞIĞINDA’

Lüleburgaz halkına ilk göreve geldiğimde söz verdiğim gibi; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, sosyal demokrasinin evrensel değerlerine bağlı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim.