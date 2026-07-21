Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, dün yaptığı yazılı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.



Temmuz 2025'te Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon sonucunda aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da yer aldığı 13 kişi tutuklanmış, devam eden süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından Kabadayı görevden alınmıştı.



Şile Belediye Meclisi'nde yapılan seçimlerde ise CHP'nin adayı Sacit Terzi, AKP'li rakibini bir oy farkla mağlup ederek Şile Belediye Başkan Vekili seçildi.



AKP'YE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR



Dün sürpriz şekilde CHP'den istifa ettiğini duyuran Terzi'nin adının Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma dosyasında geçtiği ve Terzi'nin kurduğu temasların ardından ilerleyen haftalarda AKP'ye geçeceği kulislerde konuşuluyor.

Terzi açıklamasında, siyasi anlayışının hizmet odaklı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün, siyasi hayatımın önemli kararlarından birini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 40 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında; partimin temel ilkelerine ve değerlerine inanarak, tüm bilgi birikimimi, emeğimi ve gayretimi halkımıza hizmet etmek amacıyla ortaya koydum.”

Şile’ye hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Terzi, ilçenin gelişimi ve geleceği için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Terzi, siyasetin çözüm odaklı, kapsayıcı ve yapıcı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Benim için siyaset; ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin adıdır.” dedi.

"BU KARAR UZUN SÜREN DEĞERLENDİRMELERİN SONUCUDUR"

İstifa kararının kişisel bir kırgınlık veya öfke sonucu olmadığını dile getiren Terzi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu karar; herhangi bir kırgınlığın, öfkenin ya da kişisel beklentinin sonucu değildir. Aksine, uzun süren değerlendirmelerin, vicdani muhasebenin ve Şile’mize daha etkin hizmet edebilme sorumluluğunun doğal bir neticesidir.”

Terzi, bundan sonraki süreçte görev ve sorumluluklarının ne olursa olsun önceliğinin Şile, millet ve ülkeye hizmet etmek olacağını vurguladı.

Sacit Terzi, CHP’den ayrılma gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:

“CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”