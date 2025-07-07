Türkiye, Çinli otomobil üreticilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. BYD ve Chery'nin ardından Çin merkezli Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing markası da Türkiye pazarına adım atıyor. Markanın Türkiye distribütörlüğünü Ulu Motor üstlendi.

Ulu Motor’dan yapılan açıklamaya göre, Forthing markasına ait ilk araçların Türkiye teslimatları Ağustos ayının sonunda başlayacak. Şirket, araçlar henüz Türkiye yollarına çıkmadan 3 bin 487 adet ön sipariş aldığını duyurdu.

Forthing’in D segmentindeki T5 EVO ve M4 U-TOUR modelleri, 1,5 litrelik turbo benzinli motorla geliyor. Bu motor, 175 beygir gücü ve 285 Nm tork üreterek hem performans hem de yakıt verimliliği sunmayı hedefliyor.

Türkiye genelinde bayilik ve servis ağı oluşturma çalışmaları sürerken, en az 40 adet hizmet noktası oluşturulması amaçlanıyor.