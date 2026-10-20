Kuzey Kore'nin Wonsan kıyılarında 2026 yılının Temmuz ayından Ekim ayı ortasına kadar kaydedilen uydu görüntülerinde, 80 metre uzunluğunda lüks bir gemi tespit edildi.

Güvertesi boyunca uzanan 50 metrelik bir yüzme havuzu ve su kaydırağı bulunan gemi, bakım havuzunda aylarca atıl durumda bekledikten sonra Temmuz ayı başlarında doğu kıyı şeridindeki Kalma Yarımadası'na taşındı.

Geminin için dönüp duran su kaydırağı, denize de açılan daha büyük bir kaydırağı da üzerinde taşıyor. Gemi içinde büyük kamaralar da mevcut.

Çocukların çizimlerinden çıkmış gibi görünen bu geminin sahibi ise daha da şaşırttı. Zira gemi, Kuzey Kore liderinin villasının karşısına yanaşmış durumda.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ailesinin kullandığı geniş bir villanın yer aldığı Wonsan sahiline yakın konumda bulunduğu bildirildi.

DİKTATÖRÜN GEMİ KOLEKSİYONU

BBC tarafından analiz edilen uydu kayıtlarında, Kim Jong Un'un villasının çevresinde hareket halindeki tek büyük aracın bu olmadığı, yaklaşık 50, 55, 60 ve 80 metre uzunluğundaki dört farklı geminin bu yıl defalarca bölgede görüldüğü belirlendi.

Gemilerin resmi mülkiyeti kamuoyuna açıklanmasa da eski yöneticiler ve uzmanlar, rejim yönetimiyle bağı bulunmayan kişilerin bu ölçekteki yatlara sahip olmasının veya bunları serbestçe kullanmasının mümkün olmadığını ifade ediyor.

İşçi Partisi'nin döviz temininde rol oynadığı düşünülen 39 numaralı ofisinde geçmişte görev yapmış olan Ri Jong Ho, sürece ilişkin olarak şöyle konuştu:

"Kışın onları tersanede tutarlardı. Yaz gelince onları çıkarıp Kim Jong Un'un villasına veya Kalma'ya doğru götürürler ve yüzme ve eğlence amaçlı kullanırlardı"

KİM AİLESİNİN DİSNEY LAND'I

Uydu görüntüleri uzmanı Jeong Seong-hak, küçük teknelerin büyük gemiye insan, yakıt ve malzeme taşıdığını belirterek Tae ve Sin gibi küçük adaların "kamuoyunun gözünden uzak, mahremiyetin korunabileceği tenha denizcilik yerleri" sunduğunu aktardı.

Geçmiş uydu analizleri, Kim Jong Il dönemine denk gelen 2002 yılında da Wonsan'da benzer özelliklere sahip büyük bir geminin varlığını gösteriyor.

2013'te ülkeyi ziyaret eden eski NBA yıldızı Dennis Rodman da Kim Jong Un ile Wonsan çevresinde vakit geçirdiğini, feribot ile Disney teknesi arasında bir karışıma benzeyen 60 metrelik bir geminin bulunduğunu belirtmişti.

Taşıtların hareketlerinin, Kim Jong Un'un kamuoyu önündeki görünüşlerindeki boşluklarla örtüşmesi de dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

100 MİLYON DOLARLIK 'PRİNCESS'

Görüntülere yansıyan araçların kesin maliyeti bilinmemekle birlikte benzer lüks deniz araçlarının piyasa değerinin on milyonlarca dolardan 100 milyon doların üzerine kadar çıkabiliyor.

Kim'e ait 29 metrelik Princess isimli yatın değerinin ise daha önce yaklaşık 7 milyon dolar olduğu tahmin edilmişti.

Bu harcamalar, Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşların verilerine göre dünyanın en yoksul ülkeleri arasında sınıflandırılan Kuzey Kore'deki genel tabloyla zıtlık oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler'in 2025 tarihli raporunda, halkın çoğunluğunun "sistematik, yaygın ve ağır insan hakları ihlalleri" altında yaşadığı ve zorunlu çalışan nüfusun tahmini yüzde 40'ının kronik gıda kıtlığı çektiği vurgulanıyor.

TATİL SADECE LİDERE VAR

Kuzey Kore devlet medyası liderlik tatillerini resmi denetleme veya rehberlik olarak nitelendirirken, Wonsan'ın oteller, mağazalar ve su parklarıyla yaklaşık 20 bin kişiyi ağırlayabilecek bir belde olduğunu öne sürdü.

Temmuz 2025'te açılan Kalma tatil beldesine Rus turist gruplarının geliyor, yerli halk için sunulan dört gecelik tur paketlerinin yaklaşık ise yaklaşık 100 bin dolar.

Birleşmiş Milletler verilerine göre yıllık kişi başı gelirin 667 dolar olduğu ülkede, yasal 14 günlük izin hakkının nadiren uygulanması ve şehir dışına çıkış için resmi izin zorunluluğu nedeniyle tatil olanakları halkın büyük bölümü için ulaşılamaz durumda bulunuyor.