Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine Şarhöyük Mahallesi Örenköy Sokak’ta “çöp ev” haline gelen bir evde çalışma yaptı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından harekete geçen ekipler, evin içerisinde uzun süredir bekleyen atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.
Polis ve zabıta nezaretinde belediye ekipleri tarafından evden, çeşitli atıklardan oluşan 4 ton 650 kilogram çöp toplandı. Ekipler, çıkan atıkları atık merkezine taşıdı.
Yetkililer, ilçede bu tür çöp evlere müsaade edilemeyeceğini ifade ederek, vatandaşların benzer durumları Mavi Masa hattına ulaştırmaları istendi.