Emin ÇÖLAŞAN

Sevgili okurlarım, Cumhuriyet’imiz konusunda dünkü yazımı yazmıştım. Bugün aynı konuyu başka bir açıdan sürdürmeye çalışacağım.

En büyük bayramımızın 103. yıldönümünü yaşadığımız şu günlerde ne olup bittiğini hepimiz iyi bilmek zorundayız.

Aksi takdirde o kutsal günümüzü inkâr etmiş hafife almış oluruz ve o çorbada tuzu olan herkesin ruhlarını sızlatırız.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 29 Ekim 1923 günü o kararı alırken, bu memleketin sonraki yıllarda, özellikle de son 25 yılda ne durumlara düşürüleceğini acaba tahmin etmişler miydi!

Elbette ki hayır.

O halde her şeyi bırakalım bir yana ve memlekette şu olanlara, güncel konulara kısaca bir göz atalım.

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Türkiye’de dün bir bomba daha patladı...

Mustafa Sarıgül olayı!

Özel korumasıyla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen bir milletvekili. Koruma sakallı bıyıklı biri ama polis değil. ‘Özel’ koruma!

Kaseti ortaya çıkmıştı. Dünkü medyada ifadesi yer alıyor ve adam her şeyi itiraf ediyordu.

Türkiye’de bugüne kadar her alanda ve her konuda öyle pislikler ortaya saçılıyor ki insan bunların doğru olup olmadığını bilemiyor.

Bu son olay sadece bir iddia.

Bu da acaba yalan ve düzmece olabilir mi?

Olabilir çünkü bugüne kadar ne sahtekârlıklar, ne yalanlar sürüldü önümüze. Bazıları doğru çıktı bazıları düzmece.

İddiaya muhatap olan Sarıgül bir muhalefet milletvekili. Üstelik YENİ Parti milletvekili. Yani kimliği bile Türkiye’de onu her çeşit yalana, iftiraya ve saldırıya karşı açık duruma getiriyor.

Eğer yalansa devlet bu yalanı ortaya atanlar hakkında gereğini derhal yapmak zorunda.

Ama eğer doğruysa Mustafa Sarıgül zor durumda kalır. Hem partisinden, hem de milletvekilliğinden derhal istifa etmekle yükümlü olur.

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Cumhuriyet’in 103. yılında bir iktidar var, muhalif partilerden halkın oylarıyla seçilen neredeyse bütün belediye başkanlarını tek tek alıyor, tutuklayıp hapishaneye atıyor.

Elindeki bütün dönekleri, omurgasızları bu yolla tehdit ediyor, korkutuyor, sindiriyor, istediği gibi konuşturuyor ve AKP’ye transfer ediyor. Rozetlerini kendi eliyle Recep Tayyip takıyor.

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Hangisini anlatmalı hangisini!.. İşte karşımızda bekleyen son canavar fon rezaleti. 455 bin insanımızı bu soyguna alet ettiler, kullandılar ama şimdi ne yapacaklarını şaşırdılar.

Canavar şimdi yuvasından çıktı ama sadece kellesini gösterdi. Tam olarak çıktığında daha neler olacak neler!

Nerede bu pisliğin gerçek sorumluları?

Dört isimli partili eski kadın bakan bu işten çok büyük götürdü ama ifadesi bile alınamıyor.

İktidar bu işten büyük vuranların listesini, elinde olduğu halde açıklamıyor çünkü vurguncuların hemen hepsiyle aynı partide!..

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Ortalıkta dolanan bir Milli Eğitim Bakanı var ki evlere şenlik...

Türkiye’de önümüzdeki günlerde milyonlarca öğrencinin katılacağı bazı sınavlar var. Bu Bakan Bey şimdi işi gücü bıraktı, 10 Kasım Atatürk’ü anma gününe sınav koydu. Amaç belli...

Lise öğrencileri o gün bütün yurtta yapılacak anma törenlerine katılamasın!

Üç gün önce onun bu kararını ellerinde pankartla protesto eden 20 yaşındaki iki kız öğrenci, Nevin Tekin ve Nehir Dizdar hemen gözaltına alındı, mahkemeye çıkarıldı ve inanılmaz bir biçimde tutuklandı.

Pankartta şu yazı vardı:

“Bize gelecek yoksa sana huzur yok. Yusuf Tekin (Milli Eğitimsizlik Bakanı) istifa.”

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Cumhuriyet’in 103. yıldönümünde gazeteciler dahil herkes tutuklanıyor...

İktidarı soracak olursanız korkuyor...

Çünkü Yugoslayya ve Macaristan başta olmak üzere Avrupa’daki bazı ülkelerin, diktatörlüğe özenen tek adamlarının başına gelenleri bire bir izliyor.

İktidarda tam 25 yıl...

Filmin sonu bakalım nasıl bitecek!

Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun!