Siyasi bir etkinlikte yaptığı konuşmada oy tercihlerini açıklamak amacıyla benzetme yapan Dışişleri Bakanı Tajani, "daha ciddi kadınların daha uzun etek giydiğini" öne sürünce sosyal medyanın ve muhalefetin hedefi haline geldi.

İtalyan sosyal medya kullanıcıları, Bakan Tajani'nin bu sözlerini protesto etmek ve tiye almak amacıyla yapay zeka araçlarını kullanarak Bakan'ı mini etekler ve cesur elbiseler içinde gösteren görseller üretti. Kısa sürede viral olan bu dijital içerikler, İtalya’da gündemin ilk sırasına yerleşti.

MUHALEFETTEKİ KADINLARDAN ETEKLİ PAYLAŞIM

Gelişen dijital protesto dalgası sadece halkla sınırlı kalmayıp siyaset sahasına ve din adamlarına da sıçradı. Eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Tajani’nin yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflarını paylaşarak Dışişleri Bakanı'nın "bir devlet adamından çok mizah malzemesine" dönüştüğünü savundu.

Muhalefetteki Italia Viva partisinden kadın senatörler ise erkeklerin kadınların giyim kuşamı üzerinde hak sahibi olamayacağını vurgulamak adına etek giydikleri fotoğraflarla protesto eylemi başlattı.

POLEMİĞE KİLİSELERDE DAHİL OLDU

Tartışmalara dahil olan Katolik Kilisesi kanadından İtalya Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri Giuseppe Baturi, kadınlara yönelik her sözün saygı ve hayranlık taşıması gerektiğini hatırlatarak derinliksiz ifadelere tepki gösterdi.

MELONİ AÇIKLAMA YAPTI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise kabine arkadaşının kullandığı ifadelerin "yanlış seçildiğini" kabul etmekle birlikte konunun abartılmaması gerektiğini belirtti. Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından bir açıklama yayımlayarak özür dileyen Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, niyetinin asla kadınları gücendirmek olmadığını ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek kamuoyundan helallik istedi.