Türkiye'nin domates üretiminde önemli merkezlerden biri olan İzmir'de, kuru domates mesaisi devam ediyor. Temmuzda başlayan, ağustos ayının ortalarına kadar sürecek olan mesai boyunca her sabah günün ilk ışıklarında toplanan domatesler, sergi alanlarına getirilip kurutulmaya bırakılıyor.

Kurutulduktan sonra toplanıp soğuk hava depolarına taşınan domatesler, talebe göre ambalajlanıp yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunuluyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, bu sene yağışlar nedeniyle domateste verimli bir yıl geçirildiğini söyledi.

2025 yılı verilerine göre İzmir'de yaklaşık 110 bin dekar alanda 870 bin ton civarı sanayi tipi domates üretildiğini aktaran Akdoğan, "Bursa ve Manisa ilinden sonra İzmir Türkiye'de 3’üncü sırada. Bu da özellikle sanayilik domateste merkezi bir konumda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

'İZMİR'DE DOMATESİN YÜZDE 38’İ TORBALI’DA ÜRETİLİYOR'

Kentte domateste geniş bir coğrafyada üretim olduğunu söyleyen Kahraman Akdoğan, “Torbalı, Tire, Kınık, Bergama, Menemen başta olmak üzere birçok ilçemizde üretimimiz, üst seviyede devam ediyor. En yüksek üretim Torbalı’da yapılıyor, yaklaşık 38 bin dekar alanda 300 bin tonun üzerinde ürün elde ediliyor.

Bu da İzmir'de üretilen toplam domatesin yüzde 38'ine tekabül ediyor. Torbalı'daki üretimimizin de yüzde 15'i kurutmalık domatese gidiyor. Ayrıca Torbalı'daki domatesimizin hem kalite hem standartlar hem de kurutma yöntemiyle coğrafi işaretli bir ürünümüz" diye konuştu.

'13-14 KİLO DOMATESTEN 1 KİLO KURU DOMATES ELDE EDİLİYOR'

Domatesin dikiminin nisan ayında yapıldığını, temmuzda hasat edildiğini aktaran Akdoğan, "Hasat yapıldıktan sonra bölümlendirilip, kesilerek kurutma yapılıyor. Daha sonra yıkanıp, ikinci bir aşamada bir ikinci kurutma yapılıyor. Yaklaşık 13-14 kilogram domatesten 1 kilogram kuru domates elde ediliyor.

Katma değerli ürün elde edilerek de domates üreticimize daha çok kazandırır bir hale getiriliyor. Coğrafi işaretli ürünler, hedeflerimizin başında geliyor. Domates üretiminde İzmir 3’üncü sırada, hedefimiz 1’inci sıraya yerleşmek. Üreticinin daha çok kazandığı, tüketicinin daha iyi kaliteli ürünler elde edilen bir sektör olmaya çalışıyoruz" dedi.

FİYATI CEP YAKIYOR

Her aşaması emek isteyen kuru domatesin kilogram fiyatı cep yakıyor. Kilogramı 700 lira ile bin lira arasında değişiklik gösteren coğrafi tescilli kuru domates, hasadının mesaisi İzmirli üreticiler tarafından devam ediyor.

'BOYLARINA VE ÇAPLARINA GÖRE KESİYORUZ'

Üretici Onur Yılmaz da 36 yıldır tarımsal üretim yaptığını söyleyerek, "Fide üreticisiyim, paketleme sahibiyim, çiftçilik yapıyorum. Tarım işçileri 05.00'te tarlaya girip, 11.00’e kadar hasadı bitirirler.

Ürünler geldikten sonra ayıklıyoruz, yıkıyoruz, kalibre ediyoruz. Daha sonra domatesleri boylarına ve çaplarına göre kesip, sergide kurutulmuş domates haline getiriyoruz" diye konuştu.

'YILDA YAKLAŞIK 40 BİN TON KURUTULMUŞ DOMATES ÜRETİLİYOR'

Sanayi tipi domatesin 2 tane ana ürünü olduğunu vurgulayan Onur Yılmaz, "Biri salça, diğeri de kurutulmuş domates.

Kurutulmuş domateste Türkiye'de neredeyse bütün firmalar, Ege Bölgesi'nde, İzmir'de konuşlanmış durumda. Ülkemizde yılda yaklaşık 40 bin ton kurutulmuş domates üretiliyor. Bunun yarısı Ege Bölgesi'nde üretiliyor" dedi