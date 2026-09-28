Burdur-Fethiye kara yolu üzerinde yer alan Yassıgüme köyünde üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla bağlara girerek üzüm panayırını başlatıyor. Toplanan kaliteli üzümlerin bir kısmı taze olarak satışa sunulurken, geriye kalan kısmı ise kışlık hazırlıklar ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla geleneksel yöntemlerle pekmez yapılmak üzere ayıklanıyor.

KERPİÇ OCAKLARDA 8 SAATLİK ZAHMETLİ MESAİ

Pekmez yapımı, toplanan üzümlerin ezilerek şırasının çıkarılmasıyla başlıyor. Elde edilen doğal üzüm suyu, özel pekmez toprağıyla kestirildikten sonra ilk olarak küçük kazanlarda ön pişirmeye tabi tutuluyor. Ardından etrafı kerpiçle örülmüş özel büyük kazanlara aktarılan şıra, kısık ateşte tam 7-8 saat boyunca aralıksız kaynatılıyor. Sabırla sürdürülen bu kaynatma sürecinde koyulaşan şıra, kıvamını alarak köylülerin emeğiyle nihai lezzetine ulaşıyor.

Tamamen katkısız ve doğal yollarla hazırlanan pekmezler, ailelerin kışlık ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yol üzerindeki Yassıgüme Doğal Ürünler Pazarı'nda yerli ve yabancı tatilcilerin beğenisine sunuluyor.

"BİR DAMLA DAHİ SULAMADAN YETİŞTİRİYORUZ"

Köyde yetiştirilen üzümlerin en büyük özelliğinin susuz tarım olduğunu vurgulayan Yassıgüme Köyü Muhtarı Ali Demir, "Yıllardır atalarımız kara dimrit ve razakinin pekmezinin güzel tadı olduğunu söylüyor. Bu üzümü bir damla dahi sulamadan bağlarda yetiştiriyoruz." dedi.

Bu özel üzüm türlerinin başka bölgelerde aynı aroma ve verimi vermediğini aktaran Demir, üretim aşamalarını ise şu sözlerle ifade etti: "Önce ezilerek suyunu çıkarırız, şıra haline gelir. Kazana alırız ve kaynamaya devam eder. Pekmezin mayası toprak. Dağlardan gelen bir toprağımız var, onunla karışım yapıyoruz. Daha sonra pekmeze dönüştürüyoruz. Köyümüzde hemen hemen her evde pekmez kazanları var, düşük ateşte kaynatılır."

25 YILLIK PAZARDA YOĞUN İLGİ

Yassıgüme Doğal Ürünler Pazarı'nda yaklaşık çeyrek asırdır yöresel ürün satışı yapan Cihan Genç, bölgeden geçen yolcuların ve müşterilerin özellikle bu pekmezi ve taze üzümleri almak için pazara uğradığını dile getirerek bu yılki üzüm rekoltesinden ve veriminden son derece memnun olduklarını kaydetti.