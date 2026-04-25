Geçen yıl 10 liraya satılan pamuk şekerin fiyatı bu yıl 25-30 liraya yükseldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Afyon’da pamuk şekeri satan esnafla görüştü. Esnaf “Geçen sene 10-15 liraya sattığımız pamuk şeker 30 liraya çıktı. Satış yok, çocuklar gelip bakıyor, ana babalar pahalı buluyor, alamıyor” diye yakındı. Çömez ise “Şeker fiyatı arttı, akaryakıt fiyatı arttı, satışlar düştü. Bunun sebebi Ankara” dedi.

