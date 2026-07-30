2018 yılında yollarını ayırmalarının ardından uzun süre yaşadıkları anlaşmazlıklarla gündeme gelen Demet Şener ile İbrahim Kutluay, bu kez çocuklarıyla birlikte çıktıkları Yunanistan tatiliyle adlarından söz ettirdi. Daha önce barıştıkları yönündeki iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulunan ikilinin, tatilde birbirlerinin fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşması dikkat çekti.

KIRGINLIKLARI GERİDE BIRAKTILAR

Demet Şener ve İbrahim Kutluay, son dönemde oğulları Ömer'in basketbol maçlarında birlikte görüntülenmeleriyle magazin gündemine gelmişti. Uzun yıllar sonra aynı karede yer alan eski eşler için "Aralarındaki buzlar eridi" yorumları yapılmıştı.

Bu iddiaları geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte doğrulayan Şener, geçmişte yaşananları geride bıraktığını belirtere

, "Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu" sözleriyle dikkat çekmişti.

TATİL PLANI ÇOCUKLARINDAN GELDİ

Şener, ailece yapılacak tatil planının çocuklarının isteğiyle hayata geçtiğini de açıklamıştı. Ünlü isim, "Şimdi bir tatil planımız var. İbrahim yaptı programı çocukların isteği doğrultusunda" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından eski eşler, çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın yolunu tuttu.

TATİLİN EN KONUŞULAN DETAYI

Yunanistan tatilinden peş peşe paylaşımlar yapan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın, birbirlerinin objektifine poz vermesi sosyal medyada gündem oldu. Eski eşlerin karşılıklı olarak çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaşması, takipçileri tarafından "Aile olmayı başardılar" ve "Çocukları için örnek bir tablo çiziyorlar" yorumlarıyla karşılandı.