"Dizel devri bitti" söylentilerine rağmen, içten yanmalı motorlar tarihinin en yüksek termal verimlilik seviyesine ulaştı. Özellikle uzun yol sürücüleri ve bütçe dostu ulaşım arayanlar için yüksek tork ve düşük tüketim sunan dizel üniteler, 2026 yılında da cazibesini koruyor.

Gelişmiş Common Rail enjeksiyon sistemleri sayesinde artık çok daha sessiz ve çevreci olan bu motorlar, "milyon kilometrelik" ömürleriyle tam bir yatırım aracı olarak görülüyor. İşte yakıt ibresini yerinden oynatmayan, Türkiye piyasasının en gözde modelleri:

1. Peugeot 208 1.6 BlueHDi

Listenin zirvesinde Fransız mühendisliğinin ekonomi dehası var. Ultra hafif şasi ve BlueHDi teknolojisinin birleşimi, gerçek kullanımda 3.8 litrenin üzerine çıkmayı reddediyor. Dur-kalk trafikte bile yakıt tüketimi şaşırtıcı derecede düşük kalıyor.

2. Renault Clio 1.5 dCi

Avrupa’nın en popüler motoru olan K9K kodlu ünite, Clio kasasında devleşiyor. Sabit hızla uzun yolda tüketimi 3 litrenin altına indirebilen bu araç, düşük işletme maliyetiyle öne çıkıyor.

3. Toyota Auris 1.4 D-4D

Triger kayışı yerine zincir kullanan Auris, bakım maliyetlerini minimize ederken 4.2 litrelik karma tüketim sunuyor. Arıza yapmayan mekaniğiyle ikinci elin en değerli modellerinden biri.

4. Fiat Egea 1.3 Multijet

Yolların en çok satan otomobili, başarısını 4.1 litrelik tüketimine ve her noktada bulunan ucuz yedek parçasına borçlu. Tam bir "ekonomi savaşçısı."

5. Volkswagen Golf 1.6 TDI

Kompakt sınıfın lideri Golf, aerodinamik yapısı ve 7 ileri DSG şanzımanıyla otoyol sürüşlerinde 4.0 litreye kadar düşebiliyor. Hem kalite hem düşük tüketim arayanların ilk durağı.

6. Opel Astra 1.6 CDTI

136 beygirlik gücüne rağmen 4.2 litrelik tüketimiyle şaşırtıyor. Üstün yalıtımı sayesinde dizel gürültüsünü kabine neredeyse hiç sızdırmıyor.

7. Citroen C-Elysee 1.6 HDi

Hafif gövdesi ve 1.6 HDi motorun uyumuyla bu araç gerçek bir uzun yol ustası. 50 litrelik deposuyla tek seferde 1200 kilometre yol kat etmek hayal değil.

8. Ford Focus 1.5 TDCi

Sürüş keyfinden ödün vermeden tasarruf etmek isteyenlerin tercihi. Değişken geometrili turbosuyla her devirde canlı kalarak ortalama 4.3 litre yakıt tüketiyor.

9. Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi

Renault imzalı motoru ve sadece 1100 kg ağırlığıyla yakıtı adeta kokluyor. Bozuk yollarda dahi 4.0 litrelik ortalamasını korumayı başarıyor.

10. Hyundai i20 1.4 CRDi

Koreli devin Avrupa için geliştirdiği bu model, 6 ileri manuel şanzımanıyla otoyolda ekonomi rekorları kırıyor. Şehir içinde 4.5 litre bandını geçmiyor.

HANGİ MODELİ SEÇMEK DAHA MANTIKLI?

Uzmanlara göre, eğer hedefiniz safi yakıt ekonomisi ise Peugeot 208 ve Renault Clio rakipsiz görünüyor. Geniş bagaj hacmi önceliğiniz ise Citroen C-Elysee veya Fiat Egea en mantıklı seçenekler. Tasarrufu premium hisle birleştirmek isteyenler için ise VW Golf ve Opel Astra ideal.

Bu düşük tüketim verilerine ulaşmak için düzenli periyodik bakım yaptırmak ve yüksek kaliteli yakıt kullanmak hayati önem taşıyor.