Işın Karaca'nın son hali sosyal medyada tartışma yarattı. Kısa sürede 72 kilo veren Işın Karaca 36 bedene düştüğünü açıkladı.
Ünlü sanatçının son görüntüsü sosyal medyada farklı yorumları beraberinde getirdi.
Bir dönem kilolarıyla konuşulan Işın Karaca, geçirdiği fiziksel değişimle yeniden magazin gündemine oturdu. Daha önce yaklaşık 73 kilo verdiğini açıklayan Karaca, son paylaşımında "Benimki 36 beden zaferi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü sanatçının fazla zayıfladığını savundu. Paylaşımın altına "Çok zayıflamış, hiç güzel durmuyor" ve "72 kilo verip sarkmadan, pürüzsüz bir vücuda sahip olunmaz" şeklinde yorumlar da geldi.
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KİLO VERME YÖNTEMİNİ AÇIKLAMIŞTI
Işın Karaca daha önce verdiği bir röportajda yaklaşık 73 kilo kaybettiğini açıklamış ve beslenme düzeniyle ilgili bilgiler paylaşmıştı.
Karaca, "Tek öğün besleniyorum. Eşim Can da 20 kilo verdi. Çok acıkınca dişlerimi fırçalıyorum, hemen kesiyor" ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Ünlü sanatçının son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri arasında da görüş ayrılığı yaşandı.
Bazı kullanıcılar Karaca'nın değişimini överek, "Helal olsun, iyi kilo vermiş" ve "Hangi kiloda nasıl mutluysa öyle olsun" yorumları yaptı.
Son paylaşımıyla yeniden gündem olan Karaca'nın fiziksel değişimi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
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