SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ünlü sanatçının son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri arasında da görüş ayrılığı yaşandı.

Bazı kullanıcılar Karaca'nın değişimini överek, "Helal olsun, iyi kilo vermiş" ve "Hangi kiloda nasıl mutluysa öyle olsun" yorumları yaptı.