Avrupa Birliği (AB), küresel finans ve teknoloji rekabetinde öne geçmek adına dijital para çalışmalarında kritik bir aşamaya geçiyor. Eurogroup Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, Avrupa Merkez Bankası tarafından geliştirilen dijital euronun 2029 yılına kadar kullanıma sunulacağını açıkladı.

Atina'da düzenlenen üst düzey bir toplantıda konuşan Pierrakakis, AB'nin küresel arenada geri kalmaması için teknoloji ve finans alanlarında çok daha cesur ve kararlı adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

DİJİTAL EURO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avrupa genelinde dijitalleşme sürecinde önemli mesafeler katedildiğini belirten Pierrakakis, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üzerinde titizlikle çalıştığı dijital euronun 2029 yılında tamamen hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

Dijital dönüşümde mevcut ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Eurogroup Başkanı, buna rağmen rehavete kapılınmaması gerektiğini ve sürecin hızlandırılması için daha somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

"SADECE HEDEF BELİRLEMEK YETMEZ, HIZLI HAREKET ETMEK ŞART"

AB'nin teknoloji, enerji ve finans politikalarında ortak bir doktrin etrafında birleşmesi gerektiğini vurgulayan Pierrakakis, birliğin artık yalnızca vizyon ve hedef belirlemekle yetinemeyeceğini söyledi. Asıl kritik eşiğin bu hedeflere ne kadar sürede ulaşılacağı olduğunu belirten Bakan, "Sermaye piyasaları birliği, tasarruf birliği ve enerji birliği çalışmalarını hızlandırmalıyız" çağrısında bulundu.

YAPAY ZEKA STRATEJİK BİR REKABET UNSURU

Yapay zekanın artık sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir güç mücadelesi unsuru haline geldiğini belirten Pierrakakis, Avrupa'nın eskiyen teknolojik altyapısını acilen modernize etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu dönüşüm için devasa yatırımlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Pierrakakis, Fransız yapay zeka şirketi Mistral’ın Eurogroup toplantısına davet edilmesinin, birliğin bu teknolojiye verdiği stratejik önemin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

5G VE 6G TEKNOLOJİLERİ İÇİN ORTAK İHALE ÖNERİSİ

Teknoloji yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla yenilikçi bir model öneren Pierrakakis, Avrupa genelindeki 5G ve 6G frekanslarının ortak bir ihale sistemiyle satılmasını tavsiye etti. Bu ortak modelin yaratacağı büyük kaynak sayesinde küresel rekabet gücünü artıracak projelerin çok daha hızlı fonlanabileceğini savundu.

AVRUPA'NIN GÜÇLÜ OLDUĞU ALANLARDA LİDERLİK HEDEFİ

Avrupa'nın her sektörde dünya lideri olmasının gerçekçi olmadığını ifade eden Pierrakakis, stratejik bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti. AB’nin halihazırda güçlü olduğu sektörlerde liderliği hedeflemesi, gelişme potansiyeli olan alanlara yatırım yapması ve diğer alanlarda ise akıllı düzenlemelerle ekosistemi koruması gerektiğini söyledi.

Avrupa'daki girişim sermayesinin kıta dışına kaçmasını önlemek için tasarruf birliğinin güçlendirilmesinin şart olduğunu ekleyen Pierrakakis, ekonomik egemenliğin ancak dayanıklı bir finansal yapı ve güçlü ortaklıklarla inşa edilebileceğini vurguladı.