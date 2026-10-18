Güneş ve Venüs 8 yıllık döngülerle gökyüzünde bir pentagram çizerek 5 farklı burçta kavuşum yaparlar. Ekim 1926’da Akrep burcunda başlayan Güneş-Venüs kavuşumu, bu burçta tam 100 yıl sonra son kez gerçekleşiyor!

Son Kez Kavuşumun Detayları

24 Ekim 2026’da saat 06:43’te Güneş ve Venüs, 0 derece Akrep burcunda tam kavuşum yapıyor. Venüs bu anda cazimi, yani Güneş’in kalbinde olacak. Bu aynı zamanda bir alt kavuşum. Venüs retro hareketteyken Dünya ile Güneş’in arasından geçiyor. 0 derece genellikle bir burcun başlangıcı olarak görülse de Venüs bu kavuşumdan sonra Terazi burcuna gerileyecek.

Neden Bir Devir Kapanıyor?

Güneş-Venüs kavuşumları burçlar içinde zamanla geriye doğru kayarak ilerler. Bu yapı ay düğümleri döngüsüne benzer. Akrep burcundaki kavuşumlar 1926 yılında başladı ve 24 Ekim 2026’daki kavuşum bu serinin sonuncusu. Bir sonraki kavuşum 20 Ekim 2030’da Terazi burcunun 20’li derecelerinde gerçekleşecek. Güneş-Venüs kavuşumu 2177 yılına kadar Akrep burcunda tekrar olmayacak. Bu yüzden 0 derece Akrep burada bir başlangıçtan çok bir son anlamı taşıyor. Akrep burcundaki önceki kavuşumlar Ekim 2018, 2010 ve 2002 yıllarında gerçekleşti.

1926 Yılı ve Petrol Bağlantısı

Akrep burcu astrolojide yer altıyla, yer altından çıkan madenlerle ve petrolle ilişkilidir. Serinin başladığı 1926 yılı hem Türkiye hem de dünya için petrol tarihinde önemli bir yıl. Haziran 1926’da Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Ankara Anlaşması ile Musul Vilayeti Irak’a bırakıldı. Aynı yıl Türkiye’nin ilk petrol kanunu çıktı ve ülke sınırları içindeki petrol arama, çıkarma ve işletme hakları doğrudan devlete verildi. Venezuela ve Orta Doğu’da da önemli petrol hamleleri bu döneme denk geliyor.

Petrol Krizi

Bugün yine petrolle ilgili bir kriz yaşanıyor. Savaşlar nedeniyle petrol fiyatları yükseliyor, petrol bölgelerine ve taşıma hatlarına saldırılar görülüyor. Aynı zamanda Türkiye dahil pek çok ülkede petrol arama çalışmaları sürüyor. Akrep serisinin kapanmasıyla birlikte akla şu soru geliyor: Petrolün bu kadar önemli bir yakıt olarak kullanıldığı dönemin sonuna mı geliyoruz? Tarihte kömürden petrole geçiş olduğu gibi enerji sistemleri yeniden değişebilir.

Modern Petrol Endüstrisi

Modern petrol endüstrisinin resmi başlangıcı olarak 27 Ağustos 1859 tarihi verilir. O yılın temmuz ayında Aslan burcunda tutulmalar vardı ve bugünkü gibi Güney Ay Düğümü Aslan’da, Kuzey Ay Düğümü Kova’daydı. Uranüs de şimdiki gibi İkizler burcundaydı. Bu benzerlikler petrol ve parayla ilgili önemli ve kritik gelişmelere doğru gidildiğini gösteriyor.

Para Krizleriyle İlişkisi

Akrep kavuşumlarının olduğu yıllar para krizleriyle de dikkat çekiyor. 2002 yılı 2001 krizinin hemen sonrası. 2010 yılı 2008-2009 krizinin ardından Avrupa’da Euro bölgesinde yaşanan para krizine denk geliyor. Serinin başladığı 1926’dan kısa süre sonra, 1929’da Büyük Buhran yaşandı. Ekim ayı da tarihsel olarak finansal krizlerle bilinir: 22 Ekim 1907, 29 Ekim 1929 ve 19 Ekim 1987.

Akrep Burcu ve Venüs

Akrep yer altı faaliyetleriyle de ilişkilidir. 1930’larda Plüton’un keşfi, mafyanın yükselişi ve Mussolini ile Hitler gibi despot yönetimlerin öne çıkması bu temaların örnekleri. Öte yandan otomobilin ortaya çıkışı ve sanayinin gelişimi de bu kavuşum döneminde gerçekleşti.

İlişkiler Zarar Görebilir!

Venüs Akrep burcunda zarar görür. İlişkiler psikolojik açıdan zorlanır, cinselliğe aşırı vurgu yapılır, istismar konuları öne çıkar. Akrep derin duyguları temsil eder ve Güneş ile kavuşum bu etkiyi daha da derinleştirir. 1926’dan bu yana süren dönemde kadınlar üzerindeki sert etkiler, kadın cinayetleri, tacizler ve saldırılar ne yazık ki sık gündeme geldi. Türkiye haritasında da Güneş, Venüs ve Jüpiter Akrep burcundadır.

2030 Sonrası: Terazi Dönemi

Venüs Terazi burcunda rahat eder. Venüs para, ekonomi, lüks tüketim, ilişkiler, giyim, moda, estetik ve bakım konularıyla ilgilidir. Terazi ise hava elementinden öncü bir burç ve ilişkiler, hak, hukuk ve adaletle ilişkilidir. Venüs kadınları temsil ettiği için 2030’dan sonra kadın haklarıyla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir döngüye girilmesi bekleniyor. Ancak geçişe kadar olan 4 yıl boyunca Akrep etkileri devam edecek.

2040’tan Sonra Daha Etkili

2040’ta Jüpiter ve Satürn Terazi burcunda kavuşacak. 2020’deki Kova kavuşumuyla hava elementi döngüsü başlamıştı. Plüton Kova’da, Uranüs İkizlerde ve hava elementi yoğun. Bu, insanın zihinsel gelişiminin hızlanacağı, iletişimin ve ilişkilerin çok daha önemli hale geleceği bir döneme işaret ediyor.

Salgın Hastalık TEHLİKESİ

Venüs-Güneş alt kavuşumları tarihsel olarak salgın hastalıklarla da ilişkilendirildi. Bu konu “2021 ve Ötesi” ile “Astrolojinin Gerçek Değeri” kitaplarında ayrıntılı olarak işlendi. 17. yüzyıl araştırmacısı John Gadbury, 1664-65 salgınında ölüm oranlarıyla gökyüzü arasında bağlantı kurmaya çalışarak bugünkü epidemiyolojinin erken bir örneğini sundu. 2020’nin başındaki Mars-Jüpiter-Satürn dizilimi de pandeminin hemen öncesine denk geliyordu.

Güneş RüzgarlarıNA DİKKAT

Norman Lockyer Gözlemevi’nden Donald Barber’ın 1937-1961 yılları arasındaki araştırmalarına göre jeomanyetik fırtınalardan ortalama 55 gün sonra salgın hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden kavuşum sırasında güçlü güneş patlamaları olursa yıl sonuna doğru salgın riskine dikkat etmek gerekiyor. Konu ayrı bir videoda ele alınacak.

Coğrafi Etkiler

Astrokartografi haritasında Güneş-Venüs tepe noktası hattı Çin’den geçiyor. Pekin, Şangay, Hong Kong ve Tayvan’dan aşağı inerek Endonezya ve Avustralya’ya uzanıyor. Rusya üzerinden geçen hatlar da dikkat çekiyor. Türkiye’nin bulunduğu bölgede Doğu Anadolu ve Suriye üzerinden geçen hatlar öne çıkıyor. Suudi Arabistan üzerinden geçen Mars hattı bölgede savaş ve gerginliğin arttığını gösteriyor. Kızıldeniz ve İran üzerinden geçen hatlar da bu kritik körfez bölgelerine dikkat çekiyor.

Türkiye Haritasına Etkisi

Kavuşum Türkiye haritasının 5. evine denk geliyor. 5. ev çocuklar, gençler, eğitim, gençlerin tercihleri, cinsellik ve üreme konularıyla ilgili. Aynı zamanda borsa ve spekülasyonu da temsil ediyor. Bu yüzden piyasalarda kriz riski var. Akrep derinde olmas ile gizli kalan bazı bilgiler aniden gün yüzüne çıkabilir.

Sanatçılar

Venüs sanatçıları da temsil eder. Son dönemde sanatçılarla ilgili gözaltı ve tutuklamalar gündemde ve değerli sanatçıların kaybı da yaşandı. Güneş-Venüs kavuşumu civarındaki günlerde gelişmeler yaşanabilir.

Ekonomiye Dikkat!

Kavuşum, Türkiye haritasının 8. evinde dış borçlar, ödemeler ve kredilerle ilgili alanda bulunan Plüton ile kare yapıyor. Bu yüzden Ekim sonu ve Kasım ekonomik açıdan çok hassas bir dönem. Büyük risklerden kaçınmakta fayda var.

Önümüzdeki Günler

24, 25 ve 26 Ekim arka arkaya önemli tarihler. 26 Ekim’de Boğa dolunayı var, Merkür de Akrep burcunda retroya başlıyor. Venüs retrosu paranın genel göstergesi olduğu için giyim, estetik, sanat, tekstil, hazır giyim, kuaförlük ve kişisel bakım alanlarında zorlanmalar görülebilir. Venüs’ün iyi tarafları da var ama bu kavuşumda zarar gördüğü bir burçta ve retro halde. İlişkilerde gergin, yanlış anlaşılmalara açık bir dönemdeyiz. Merkür retrosu da başladığı için söylenen sözlere ekstra dikkat etmek gerekiyor.

EKONOMİDE BİZİ NELER BEKLİYOR?

Ünlü finans astroloğu Christeen Skinner ile birlikte sözcü Televizyonunda Gökyüzü Sohbetlerinde Simge Fıstıkoğlu’nun konuğu olduk. Önümüzdeki günlerde ve 2027’de ekonomide bizi nelerin beklediğini konuştuk. Bu akşam 17:30’da yayınlanacak programda ayrıca Christeen Skinner ve Öner Döşer olarak İngilizce dilinde yayınlanan *Solar Rhythms* adlı kitabımızdan bazı bilgiler de paylaştık.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

19 Ekim Pazartesi sabah saatlerine ılımlı bir başlangıç yapıyoruz. Ancak sabahın ilerleyen saatlerinde ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Gergin bir atmosfer devreye giriyor. Kişisel bakım ve alışverişler için de uygun bir zaman diliminde değiliz. Bu etkiler yarın daha da güçlenecek. Dolayısıyla ilişkiler ve para alışverişleri konusunda dikkatli olmamız gereken iki günlük bir süreçteyiz.

20 Ekim Salı gününe gergin bir başlangıç yapıyoruz. Para piyasalarına, finansal konulara ve ilişkilere dikkat. Kişisel bakım ve bazı şeyleri estetik hale getirmek, güzelleştirmek, önem verdiğimiz kişilerle iletişim kurmak, önemli alışverişler yapmak ya da bilgi paylaşımı için çok uygun bir zaman diliminde değiliz, sözlerimize dikkat etmeliyiz.

21 Ekim Çarşamba gününün ilk yarısında yaratıcı fikirleri ortaya koymak için güzel bir atmosferde olacağız. İlişkilerde de dengeye geldiğimiz bir süreçteyiz. Otorite figürleriyle bir araya gelmek ve iş birlikleri kurmak için harika bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak akşam saatlerine doğru enerji türbülanslı akıyor, bunun farkında olalım. Sağlığımıza daha fazla özen gösterelim. Ayrıca otorite figürleriyle ilgili yaralayıcı bir atmosfer de söz konusu olabilir.

22 Ekim Perşembe sabah saatlerinde sağlığa olumsuz yansıyan, yaralayıcı ve sert etkiler devrede olacak. Gün içinde ilişkilerde dengesizlikler olasıdır. Akşam saatlerinde enerji biraz daha dengeli akabilir. Güneş’in Terazi burcundaki son derecesine doğru ilerliyor olması nedeniyle, önemli ve etkin pozisyondaki kişilerle ilgili bazı konuların sona erdiği bir dönemde olabiliriz.

23 Ekim Cuma gününün büyük bölümünde yapacağımız işler boşlukta kalabilir, bazı konular netleşmeyebilir, özellikle para piyasalarında dengesizlikler görülebilir. Kısacası bu yılın en önemli etkilerinden biri olan kaotik ve belirsiz etki bugün devrede. Güneş saat 12:37’de Akrep burcuna geçiyor ve duygusal anlamda derinleşmeye başlıyoruz. Akşam saatlerini manevi açıdan değerlendirebiliriz.

24 Ekim Cumartesi sabah saatlerine dengeli başlayabiliriz. Akrep burcunda Merkür gerilemesi devreye girmeye başlıyor. Dolayısıyla yanlış bilgilerin, bilgi ve iletişim hatalarının ortaya çıkabileceği bir zaman dilimindeyiz. Güneş-Venüs kavuşumunun etkili olduğu gün genelinde ise ilişkilerde ilginç bir şekilde derinleştiğimiz bir zaman dilimindeyiz. Duygular çok derin, başkalarını iyi hissedebilir, empatiyle onların ihtiyaçlarını sezebiliriz. Ancak bugün ödeşme duygusundan kesinlikle uzak durmalıyız.

25 Ekim Pazar gününe aktif ve dinamik başlayabiliriz. Öğle saatleri civarında gelişim ve genişleme yönünde güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Akşam saatlerinde ise aceleden kaçınmalıyız, sert ve yaralayıcı bir atmosfer oluşabilir. İlişkiler gezegeni Venüs saat 12:09’da Terazi burcuna geriliyor. Dolayısıyla ilişkiler açısından daha dikkatli olmamız gereken bir sürece giriş yapıyoruz.