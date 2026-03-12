Teknoloji dünyasında kablosuz (Bluetooth) kulaklıkların hakimiyeti sürerken, geleneksel kablolu kulaklık modellerine yönelik ilgi beklenmedik bir şekilde yeniden ivme kazandı. Analiz firması Circana tarafından yayımlanan son verilere göre, beş yıl boyunca sürekli düşüş gösteren kablolu kulaklık satışları, 2025'in ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine girdi. 2026 yılının ilk altı haftasında ise bu kategoriden elde edilen gelirlerin bir önceki döneme oranla %20 artış gösterdiği kaydedildi.

SES KALİTESİ VE MALİYETİ ÖN PLANDA

Kablolu modellere geri dönüşün temel nedenleri arasında ses kalitesi ve ekonomik tercihler ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar, kablolu kulaklıkların aynı fiyat segmentindeki kablosuz rakiplerine göre daha yüksek veri iletim hızı ve kayıpsız ses deneyimi sunduğunu vurguladı. Kulaklık inceleme platformu SoundGuys editörlerinin değerlendirmelerine göre; kablosuz modellerdeki bağlantı stabilitesi, uyumluluk sorunları ve şarj gereksinimi, kullanıcıları yeniden "tak-çalıştır" kolaylığı sunan kablolu çözümlere yönlendiriyor.

DAHA BASİT BİR TEKNOLOJİ ARAYIŞI

Piyasa analistleri, bu yükselişi sadece teknik gerekliliklerle değil, aynı zamanda tüketicilerin daha karmaşık olmayan ve istikrarlı teknolojilere duyduğu özlemle de açıklıyor. Kablosuz kulaklıklarda yaşanan batarya ömrü kaygıları ve eşleşme problemleri, kullanıcıların kablolu bağlantının sunduğu kesintisiz performans arayışını tetikliyor.

2026 yılı itibarıyla teknoloji perakendecilerinde gözlenen bu "patlama", kablolu kulaklıkların niş bir kullanıcı kitlesinden çıkarak genel tüketici pazarında yeniden güçlü bir alternatif haline geldiğini kanıtlıyor.