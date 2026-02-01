Bulgaristan Maliye Bakanlığı, artık tüm ticari işlemlerin euro üzerinden yapılacağını ve esnafın leva kabul etme yükümlülüğünün kalmadığını duyurdu. Yeni dönemde kasalarda verilen para üstlerinin de tamamen euro cinsinden olması zorunlu kılındı.

FİYAT ETİKETLERİNDE ÇİFT PARA BİRİMİ UYGULAMASI SÜRECEK

Tüketicileri fiyat artışlarından korumak ve şeffaflığı sağlamak amacıyla, mağazalardaki etiketlerde fiyatların hem leva hem de euro cinsinden gösterilmesi uygulaması 8 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu uygulama, vatandaşların yeni fiyat sistemine alışmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Vatandaşların ellerinde kalan nakit levalar için ise bankalar ve postaneler 30 Haziran 2026'ya kadar ücretsiz değişim hizmeti sunacak. Bu tarihten sonra değişim işlemleri, Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) tarafından süresiz ve ücretsiz olarak gerçekleştirilmeye devam edecek.

EURO BÖLGESİNİN 21. ÜYESİ OLDU

Avrupa Birliği'ne 2007 yılında katılan Bulgaristan, üyelikten 19 yıl sonra 1 Ocak 2026'da resmi olarak euroyu benimsemişti. Bu adımla birlikte Bulgaristan, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi bölgesine katılan 21'inci üye ülke olarak tarihe geçti.

Uzmanlar, kur belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticaretin daha öngörülebilir bir zemine oturacağını öngörüyor. Kısa süreli bir adaptasyon sürecinin ardından, euro kullanımının bölgedeki ekonomik istikrarı güçlendirmesi bekleniyor.