Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayında politika faizinde yaptığı 300 baz puanlık indirim, bankaların mevduat faiz oranlarında aşağı yönlü hareketi hızlandırdı. Enflasyonun beklentilerin altında kalması da bu eğilimi desteklerken, geçen hafta yüzde 47’ye kadar çıkan mevduat faizleri bu hafta yüzde 45,50 seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlara göre, düşüş sürecek.
BANKALARIN MEVDUAT FAİZİ NE KADAR?
5 Ağustos itibarıyla bankalarda uygulanan en yüksek 32 günlük mevduat faiz oranları şöyle:
QNB, Denizbank: Yüzde 45,50
Akbank: Yüzde 45,00
Garanti BBVA: Yüzde 44,50
Alternatif Bank: Yüzde 44,00
Fibabanka, ING: Yüzde 43,00
Odea Bank: Yüzde 42,50
Ziraat ve TEB: Yüzde 41,00
Yapı Kredi: Yüzde 40,00
İş Bankası: Yüzde 37,00
1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ
DENİZBANK VE QNB FİNANSBANK
Anapara: 1.000.000 TL
Faiz Oranı: %45,50
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 32.909,59 TL
Vade sonu tutar: 1.032.909,59 TL
GARANTİ BBVA
Anapara: 1.000.000 TL
Faiz Oranı: %44,5
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 32.186,3 TL
Vade sonu tutar: 1.032.186,3 TL