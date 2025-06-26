Basketbolun başarılı isimlerinden Milos Teodosic, 38 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı. Sırp yıldız veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, saygıdeğer basketbolseverler ve basketbol severler,

Öncelikle, 30 yıllık ortak mücadeleler, sevinç, mutluluk ve üzüntü için teşekkür ederim. Çemberlerin altında oynanan büyülü oyuna olan sevgimin bir aşamasına veda etme zamanım geldi.

Arkamda arkamızda tutku, mücadele ve fedakarlıkla dolu yıllar var. Kazanılan kupalar da var, kaybedilen finaller de.

Bunların hepsi basketbolun bir parçası ve hayatın bir parçası. Ve hiçbir şeyi değiştirmezdim. Aynı şekilde, Valjevo halkıma, Sırbistan'ıma ve bu oyunu öğrenme ayrıcalığına sahip olduğum tüm antrenörlere teşekkür ederim.

En derin şükranlarımı aileme iletiyorum. Onlar benim en büyük gururum. Son zamanlarda, oyunculuk kariyerimden kalan en büyük hazinenin şu olduğunu fark ettim: Çocuklarıma gösterebileceğim bir şeyim olacak! Biraz daha büyümelerine izin verin... Onların gözünde ve onlar için ben en tatmin olmuş kişiyim ve her zaman öyle kalacağım.

Bir kez daha teşekkürler basketbol. Birbirimizi tekrar göreceğiz, sadece artık spor ayakkabı, forma veya şort yok."

HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Milos Teodosic kariyerinde Sırp Milli Takımı, Olimpiakos, CSKA Moskova, Los Angeles Clippers, Virtus Bologna ve Crvena zvezda gibi takımlarda forma giydi.