İstanbul Havalimanı’nda bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kafeterya fiyatları, sosyal medyada yeni bir "fiyat algısı" tartışmasının fitilini ateşledi. Tesiste satışa sunulan geleneksel Türk tatlısı baklavanın tek bir diliminin 8 Euro (yaklaşık 427 TL) olması tepki çekti.

FİYAT ALGIMI TAMAMEN YİTİRDİM



Havalimanındaki bir işletmenin tatlı reyonunu inceleyen yolcu, menüdeki fiyat etiketlerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Geleneksel lezzetlerin yabancı para birimi üzerinden fiyatlandırıldığı tezgahta, tek bir dilim baklava için 8 Euro talep edildiğini gören yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyada paylaşan yolcu, Türkiye'deki fiyat artışlarının geldiği noktaya dikkat çekerek, bu görüntüyü gördükten sonra herhangi bir ülkeye artık pahalı diyemediğini ve fiyat algısını tamamen yitirdiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: MALİYET Mİ, FIRSATÇILIK MI?



Kısa sürede binlerce izlenme ve yorum alan video, havalimanlarındaki fiyat politikalarını yeniden tartışmaya açtı. Bazı sosyal medya kullanıcıları dünya genelindeki havalimanlarında yüksek kiralar, vergiler ve işletme giderleri nedeniyle fiyatların normal pazara göre yüksek olmasını olağan karşıladı.

Buna karşın çoğunluğu oluşturan diğer bir kesim ise yerli bir ürünün kendi ülkesinde bu denli yüksek bir fiyata satılmasının makul sınırları aştığını savundu. Tüketiciler, bu durumun Türkiye’nin turizm imajına da ciddi şekilde zarar verdiği yönünde eleştirilerde bulundu. Tartışmaların odağındaki havalimanı işletmesinden ya da ilgili kafeteryadan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.