Pilavın dibinin tutması, genellikle suyunun erken çekilmesi veya tencerenin ocakta gereğinden uzun süre kalması nedeniyle yaşanıyor. Böyle durumlarda pilavı karıştırmak, yanmış pirinçlerin üstteki sağlam bölüme karışmasına ve yanık tadının daha fazla yayılmasına yol açabiliyor.

PİLAVI KESİNLİKLE KARIŞTIRMAYIN

Dibi tutan pilavı kurtarmanın ilk adımı, tencereyi hemen ocaktan almak. Ardından pilavı karıştırmadan üstte kalan yanmamış pirinçleri dikkatlice başka bir tencereye aktarmak gerekiyor. Böylece tencerenin dibindeki yanmış tabaka geride bırakılıyor ve acı tadın pilavın diğer bölümlerine karışması önleniyor.

Bu işlem sırasında kaşığın tencerenin dibine değmemesi büyük önem taşıyor. Özellikle kararmış ve sertleşmiş pirinçlerin yeni tencereye alınmaması gerekiyor. Üstteki sağlam pilav temiz bir kaba aktarıldığında yemeğin önemli bir bölümü kurtarılabiliyor.

BİR DİLİM EKMEKLE YANIK KOKUSUNU AZALTMA YÖNTEMİ

Pilavın yanık kokusunu hafifletmek için kullanılan mutfak yöntemlerinden biri de ekmek dilimi. Bunun için temiz tencereye aktarılan pilavın üzerine bir dilim beyaz ekmek yerleştiriliyor. Ardından tencerenin kapağı kapatılarak yaklaşık 5-10 dakika bekleniyor.

Bu uygulama, hafif yanık kokusunun azalmasına yardımcı olabiliyor. Bekleme süresinin sonunda ekmek dilimi çıkarılıyor ve pilav birkaç dakika daha dinlendiriliyor. İsteğe bağlı olarak az miktarda tereyağı eklenerek pilavın lezzeti desteklenebiliyor.

Yöntem, özellikle yalnızca tencerenin alt kısmı tutmuş ve üstteki pirinçler yanmamışsa uygulanabiliyor. Yoğun yanık tadı oluşmuş pilavı ise eski haline getirmek mümkün olmuyor.