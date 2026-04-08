Her şey bir dilim kızarmış ekmekle başladı, şimdi ise fırınların önünde kuyruklar oluşuyor. Londralı pasta şefi Lungi Mhlanga’nın "Tereyağlı Tost Kurabiyeleri", sadece sosyal medyayı sallamakla kalmadı; dev kurabiye zincirlerini ve Hollywood yıldızlarını da peşinden sürükledi.

Gastronomi dünyası bugünlerde tek bir soruyu tartışıyor: Bir kurabiyenin içine tost koyulur mu? Yanıt, Londra’dan gelen ve kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen şef Lungi Mhlanga’dan geldi. Mhlanga, çocukluğumuzun en basit lezzeti olan tereyağlı tostu, sofistike bir pastacılık ürününe dönüştürerek "Tereyağlı Tost Kurabiyeleri" kategorisini icat etti.

ALIŞILAGELMİŞ TARİFLERE MEYDAN OKUYOR

Mhlanga’nın viral olan "Miso Tereyağlı Tost Kurabiyeleri" alışılagelmiş tariflere meydan okuyor. Şef, iyice kızarmış ve tereyağıyla yağlanmış ekşi maya dilimlerini mutfak robotunda kırıntı haline getirerek kurabiye hamuruna katıyor. Bu yöntem, kurabiyeye dıştan çıtır bir doku, içten ise alışılmadık bir çiğneme hissi kazandırıyor. Karışıma eklenen siyah pekmez, miso ve beyaz çikolata ise bu "aykırı" lezzeti tamamlıyor.

Mhlanga’nın başarısı sadece dijital izlenmelerle sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu Hilary Duff’tan komedyen Tony Baker’a kadar pek çok isim bu yeni akımı tartışırken, iş dünyasında sular ısındı. Reddit kullanıcıları, dev kurabiye zinciri Crumbl’ın "Cookie Lab" bölümünde, Mhlanga’nın ahududu reçelli ve ekşi mayalı tarifine "şaşırtıcı derecede benzer" bir ürünün görüldüğünü iddia etti.

"HERKES TOSTU SEVER"

Ağustos 2025'te ilk videosunu yayınlamadan önce bir fırın işleten Mhlanga, TODAY.com’a verdiği demeçte sürecini şöyle özetliyor: "Fikirleri düşünürken 'Aman Tanrım, acaba kurabiyenin içine tost koyabilir miyim?' dedim. Fikir oradan geldi çünkü herkes tostu sever." Şef, başarısına rağmen takipçilerinin sorularını tek tek yanıtlamaya ve mutfaktaki zorlukları aşmalarına yardımcı olmaya devam ediyor.