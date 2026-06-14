Reyting rekortmeni “Yeraltı” dizisinde birlikte rol alan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. İki oyuncunun ABD’nin Los Angeles kentinde bir gece kulübünde birlikte görüntülenmesi, sosyal medyada dikkat çekti.

LOS ANGELES'TA DANS

İddialara göre Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, Los Angeles’ta bir gece kulübünde samimi şekilde dans ederken görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ikilinin gece boyunca birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü.

Gossippasta tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Özkan ve Aktaş’ın mekândan birlikte ayrıldıkları anlar da yer aldı. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ikili hakkında “aşk yaşıyorlar” yorumları yapıldı.

Taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, iddialar magazin gündeminde geniş yer buldu.