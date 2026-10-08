Televizyon dünyasında peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın ardından atv'nin bir dizisi için daha final kararı alındı.

Faro ve Sinehane imzalı yapım, Tarsus'un kadim topraklarında çekiliyordu. Ancak dizi, yayın hayatı boyunca reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı.

7. BÖLÜMDE EKRANA VEDA EDECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv ekranlarında yayınlanan dizi için final kararı alındı. Yapım, 7. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

Böylece dizi, kısa süren yayın hayatının ardından izleyicisine veda etmiş olacak.

REYTİNGLER BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Faro ve Sinehane imzalı yapım, çekimleriyle de dikkat çeken projeler arasında yer alıyordu. Tarsus'un tarihi ve kendine özgü atmosferinde çekilen dizi, buna rağmen reytinglerde beklenen karşılığı bulamadı.

Reyting sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının ardından yapımın ekran yolculuğunun sonlandırılmasına karar verildi.

Televizyon ekranlarında peş peşe gelen final kararlarına bir yenisi daha eklenirken, atv'nin projesi 7. bölümün ardından izleyiciye veda edecek.