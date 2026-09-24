Televizyon ekranlarında yeni sezonla birlikte başlayan yapımlar için reyting yarışı devam ederken bir diziden daha final kararı geldi. ATV’nin büyük umutlarla ekrana getirdiği “Aşk ve Taht”, beklentilerin altında kalan reytinglerin ardından ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide başrolü Akın Akınözü üstleniyor.

5. BÖLÜMDE EKRANA VEDA EDECEK

“Aşk ve Taht”ın dün akşam 3. bölümü izleyiciyle buluştu. Dizinin ilk 5 bölümünün çekimleri daha önce tamamlanırken, sonraki bölümlerin çekimleri için reyting sonuçlarının görülmesi beklendi.

Bu kapsamda dizinin çekimlerine 3 gün ara verildi. Ancak açıklanan son reyting sonuçlarının da beklentiyi karşılamaması üzerine dizinin devam etmeyeceği kararlaştırıldı.

BÜYÜK UMUTLARLA BAŞLAMIŞTI

Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat karakterine hayat verdiği “Aşk ve Taht”, yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilerek ekran yolculuğuna başlamıştı.

Ancak dizinin reyting performansı beklenen seviyeye ulaşmayınca yapım için final kararı alındı. Böylece “Aşk ve Taht”, 5. bölümüyle birlikte ekran macerasını noktalayacak.

A.B.İ. DİZİSİ İÇİN DE FİNAL KARARI ALINMIŞTI

Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel’i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan A.B.İ. dizisi için de final kararı alındı. OGM Pictures’ın ATV için çektiği yapım, dün açıklanan reyting sonuçlarının ardından 5. bölümde ekrana veda edecek.