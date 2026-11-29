“Çukur” dizisinde hayat verdiği İdris Koçovalı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu ve yazar Ercan Kesal, bu kez set dışında gündeme geldi. Sosyal medya içerik üreticisi Ediz Özcan, Kesal'ı Bağdat Caddesi'nde tek başına otururken görüntüledi. Ünlü oyuncunun kendisiyle sohbet eden içerik üreticisine verdiği yanıtlar izleyenleri tebessüm ettirdi.

"YAKALAMIŞSIN, KULLAN"

Ediz Özcan'ın habersiz çektiği fotoğraf karelerini gören Ercan Kesal, "Ne yapıyor, yalnız oturuyor" yorumunu yaptı. İçerik üreticisinin "Dalgın görünüyorsunuz" sözlerine ise "Birilerine bir şeyler yazıp gönderiyorum" yanıtını verdi.

Birkaç fotoğraf daha çekmek isteyen Özcan'a Kesal'ın, "Yakalamışsın, kullan. Yoksa ben birine poz vermem" sözleri de dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞDI

Ercan Kesal'ın doğal ve samimi tavırlarının yer aldığı video sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar oyuncu için "Ne kadar kibar biri", "Mükemmel bir insan" ve "Çok değerli bir sanatçı" ifadelerini kullandı.

"İDRİS BABA" KARAKTERİYLE GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Ercan Kesal, 2017-2021 yılları arasında yayımlanan "Çukur" dizisinde Koçovalı ailesinin reisi ve Çukur Mahallesi'nin güçlü lideri İdris Koçovalı karakterine hayat verdi. Mahallesini ve ailesini korumaya çalışan, otoriter ancak sevdiklerine karşı koruyucu tavrıyla öne çıkan İdris Baba, dizinin unutulmaz karakterleri arasına girdi.

Oyunculuğunun yanı sıra yazarlık, hekimlik ve yönetmenlik kimliğiyle de tanınan Kesal, "İçerde" dizisinde Akın Işık karakterini canlandırdı. "Üç Kuruş", "Menajerimi Ara" ve "Magarsus" gibi yapımlarda da rol alan sanatçı, farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürdü.