Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından başladığı konser serisine devam ediyor. İzmir'deki performansıyla müzikseverlerle yeniden buluşan sanatçı, gelen yoğun talep üzerine yeni konser tarihlerini açıkladı.

PİYANO BAŞINDA SÜRPRİZ YAPTI

Son olarak İzmir Arena'daki performansıyla müzikseverlerin karşısına çıkan sanatçı, kariyerinin unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Konserde "Can Kırıkları", "Sil Baştan", "Sigara", "Bu Aşk Fazla Sana" ve "Yağmurlar" gibi sevilen eserlerine yer veren Ferah, dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.

Konser sırasında sevenlerine sürpriz yapan Şebnem Ferah, "Deli Kızım Uyan" şarkısını piyano eşliğinde yorumladı. Sahnedeki duygusal anlarıyla da dikkat çeken Ferah, dinleyicilerine hitaben, "Gördüğünüz gibi yine heyecanlıyım, değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

''SEVİLDİĞİNİZİ BİLİN LÜTFEN''

İzmir'in kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten sanatçı, yıllar sonra dinleyicileriyle buluşmanın mutluluğunu paylaştı.

1997 yılında İzmir'de verdiği konseri hatırlatan Ferah, "Size şarkı söylemek, sizin için müzik yapmak her zaman çok güzel. Çok sevildiğinizi bilin lütfen" sözleriyle hayranlarına teşekkür etti.

YOĞUN İLGİYE ÖZEL YENİ TARİHLER AÇIKLANDI

Şebnem Ferah’ın yeni konser tarihleri açıklandı.

Sanatçı, İstanbul, İzmir ve Ankara’da dinleyicileriyle buluşacak. İstanbul’daki konserlerden biri Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek.

Uzun süredir Ankara konseri bekleyen dinleyiciler için de tarih belli oldu. Şebnem Ferah, 2 Ekim’de Ankara’da sahne alacak.

Konser tarihleri:

📍 İstanbul – 27 Haziran Cumartesi, Küçükçiftlik Park

📍 İstanbul – 18 Temmuz Cumartesi, Festival Park Yenikapı

📍 Ankara – 2 Ekim Cuma, Atatürk Orman Çiftliği