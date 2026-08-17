1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Nazlı Deniz Kuruoğlu, yıllar sonra podyumlardan ve şehir hayatından çok farklı bir yaşamın içinde yer aldı. İstanbul'u geride bırakan Kuruoğlu, Kuşadası'nın Caferli Mahallesi'ne yerleşerek hayatını doğa ve üretim üzerine kurdu.

Kuruoğlu'nun Caferli'deki hikâyesi 2010 yılında başladı. Büyükşehir yaşamından uzaklaşan eski Avrupa Güzeli, zamanla mahallenin doğal yapısına ve kırsal yaşamına uyum sağladı. Tarımla ilgilenen Kuruoğlu, toprağın ve üretimin içinde yeni bir hayat kurdu.

PODYUMLARDAN TOPRAĞA

Bir dönem güzellik yarışmalarının ardından podyumlarda yer alan Kuruoğlu için artık hayatın merkezinde bambaşka uğraşlar var. Caferli'de tarımla ilgilenen ve bölgedeki üretimin içinde yer alan Kuruoğlu, yıllar içinde yaşamını bu düzenin üzerine kurdu.

Ancak Kuruoğlu'nun Caferli'deki hayatı yalnızca tarımla sınırlı kalmadı.

ŞİMDİ DE BUTİK OTEL İŞLETİYOR

Kuruoğlu, bölgede açtığı butik otelle turizm alanında da faaliyet göstermeye başladı. Doğanın içinde sürdürdüğü yaşamı bu kez konaklama işletmeciliğiyle birleştiren eski Avrupa Güzeli, gelirini de bölgedeki girişimlerinden elde ediyor.

Böylece yıllar önce podyumlarda başlayan hikâyesi, bugün tarım, doğa ve turizmin bir arada olduğu farklı bir yaşamla devam ediyor.

CAFERLİ İÇİN DE ÇALIŞIYOR

Kuruoğlu'nun Caferli'deki yaşamı yalnızca kendi kurduğu düzenle sınırlı değil. Bölgenin doğal dokusunun korunması ve özellikle kadınların üretime daha fazla katılması için de çalışmalar yürütüyor.

Bu amaçla Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'ni kuran Kuruoğlu, agroekolojik tarım ve çevre konusunda çeşitli faaliyetlere destek veriyor.

Yıllar önce Avrupa Güzeli seçildiğinde onu podyumlarda tanıyanlar için bugün ortaya çıkan tablo ise oldukça farklı.

Nazlı Deniz Kuruoğlu artık spot ışıklarından uzakta, Kuşadası'nın Caferli Mahallesi'nde doğayla iç içe bir hayat sürdürüyor. Tarımın ardından butik otel işletmeciliğine de adım atan Kuruoğlu, geçmişteki şöhretinden farklı olarak bugün yaşamını üretim ve girişimcilik üzerinden sürdürüyor.







Ayrıca Nazlı Deniz bahçeden domates topluyor, boş vakitlerinde arkadaşlarıyla tekneyle açılıyor.