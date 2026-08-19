Bir dönem dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Çek asıllı Amerikalı model Paulina Porizkova, Türkiye ziyaretinde rotasını Aydın'a çevirdi. 61 yaşındaki Porizkova, Didim'de bulunan yaklaşık 2 bin 500 yıllık Apollon Tapınağı'nı gezdi. Antik dönemin önemli kehanet merkezlerinden biri olan Apollon Tapınağı, günümüzde Didim'in simge tarihi yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

DİDİM'DE TARİHİ TAPINAĞI ZİYARET ETTİ

Porizkova, Türkiye ziyaretinde Didim'deki Apollon Tapınağı'nı gezerek tarihi yapıyı yakından inceledi. Antik dönemde önemli bir kehanet merkezi olarak kullanılan Didyma'daki tapınak, Miletos'un kutsal alanı olarak biliniyor. Yapının inşası yüzyıllar boyunca devam etmesine rağmen tapınak tamamlanamamış olmasıyla da dikkat çekiyor.

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihiyle dikkat çeken Apollon Tapınağı, bugün Aydın'ın Didim ilçesinin en önemli turistik noktalarından biri. Tapınak, 2025'ten bu yana gece müzeciliği kapsamında akşam saatlerinde de ziyaret edilebiliyor.

PODYUMLARDAN HOLLYWOOD'A UZANAN KARİYER

Paulina Porizkova, genç yaşta başladığı modellik kariyeriyle dünya çapında tanındı. 1980'li yıllarda podyumların aranan isimlerinden biri haline gelen Porizkova, güzelliğiyle dönemin en dikkat çeken modelleri arasında gösterildi.

Ünlü model, modellik kariyerinin yanı sıra sinemada da boy gösterdi. Porizkova, 1989 yapımı "Her Alibi" filminde Tom Selleck ile kamera karşısına geçti. Daha sonra Johnny Depp'in başrolünde yer aldığı "Arizona Rüyası" filminde de rol aldı.

RIC OCASEK'İN VEFATININ ARDINDAN GÜNDEME GELMİŞTİ

Porizkova'nın özel hayatı da yıllar boyunca magazin basınının yakın takibinde oldu. Ünlü model, müzisyen ve ressam Ric Ocasek ile evlendi. Ocasek'in 2019'daki ölümünün ardından ise çiftin ilişkisi ve vasiyet konusu gündeme taşındı.