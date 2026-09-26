A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Fransa'yı ağırladı. UEFA Uluslar A Ligi C Grubu'nda oynanan mücadele, Turka Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşti.

Karşılaşmada dikkat çeken detaylardan biri ise eski Kocaelisporlu futbolcu Barış Civelek'in güvenlik ekibinde yer alması oldu.

YILLARCA KOCAELİSPOR'UN FORMASINI GİYDİ

Kocaeli doğumlu olan Barış Civelek, futbol kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı ve uzun yıllar boyunca yeşil-siyahlı formayı giydi. Civelek, kulübün zor dönemlerinde de takımda yer alarak kente futbolcu olarak hizmet verdi.

Geçmişte sahada ter döken Civelek, Türkiye-Fransa maçında ise saha kenarında güvenlik görevlisi olarak görev yaptı. Eski futbolcunun bu rolü üstlenmesi, maçın dikkat çeken anlarından biri oldu.