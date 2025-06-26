Torrent, Galatasaray'da Eleştirilerin Odağındaydı

Fatih Terim’in ardından Galatasaray’ın başına geçen Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerinde arzulanan başarıyı bir türlü yakalayamamıştı. Süper Lig'de sezonu 13. sırada tamamlayan Torrent, 20 maçlık görev süresinde 1.30 puan ortalamasıyla taraftarların tepkisini toplamıştı. O dönem büyük hayal kırıklığı yaratan İspanyol çalıştırıcı, kısa sürede yollarını kulüple ayırmak zorunda kalmıştı.

Monterrey ile Dünya Sahnesinde

62 yaşındaki Domenec Torrent, şu sıralar Meksika futbolunun köklü kulüplerinden Monterrey’in başında yer alıyor. Tecrübeli teknik adam, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza attı. Monterrey; E Grubu’nda Inter ile 1-1, Arjantin devi River Plate ile 0-0 berabere kalırken, Japon temsilcisi Urawa Reds’i ise sahadan silerek 4-0’lık net bir galibiyet elde etti.

Namağlup Son 16’ya Yükseldi

Üç maçta da yenilgi yüzü görmeyen Monterrey, grubunu 5 puanla lider tamamlamayı başardı. Namağlup olarak bir üst tura çıkan Meksika ekibi, son 16 turunda F Grubu lideri Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Torrent’in kısa sürede takımıyla yakaladığı bu çıkış, dünya futbol kamuoyunda dikkat çekti.

Bir zamanlar “başarısız” sıfatıyla anılan Domenec Torrent, şimdi uluslararası arenada başarılarıyla konuşuluyor.