Eski Galatasaraylı Wilfried Zaha'nın Crystal Palace'a dönüşü gündemde. Talksport'un haberine göre, Premier Lig ekibinde Thomas Frank'in teknik direktörlük görevine getirilmesi, 34 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun eski takımına dönme ihtimalini güçlendirdi. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Pierre Sage ile yollarını ayıran Crystal Palace, Frank yönetiminde ara transfer dönemine hazırlanıyor. Kulübün bu süreçte Zaha ile yeniden masaya oturması bekleniyor. ESKİ TAKIMINDA FORMUNU KORUYOR Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından kiralık forma giydiği MLS ekibi Charlotte'taki süresi de dolan Zaha, yaz transfer döneminden bu yana serbest statüde bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, formunu korumak için bireysel antrenmanlarını Crystal Palace'ta sürdürüyor. Zaha, geçmişte Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 resmi maçta 90 gol ve 54 asist kaydetmişti.

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