Bir dönemin popüler oyuncularından Kemal Pekser, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, şimdilerde vaktinin büyük bölümünü spor ve yeni proje hazırlığıyla geçiriyor.
Yaz aylarında kitesurf yapan, son dönemde ise tenise merak salan Pekser'in kortta çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Yıllar içindeki değişimiyle beğeni toplayan oyuncuya hayranlarından yeniden ekranlara dönmesi yönünde yorumlar geldi.
EKRANLARDAN UZAK, SPORLA İÇ İÇE
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra spor tutkusu ve farklı ilgi alanlarıyla da bilinen Kemal Pekser, yaz aylarını kalabalıktan uzak, Altınova'da kitesurf yaparak geçiriyor. Zaman zaman bu alanda eğitim de veren Pekser, Ayvalık Sural Çiftliği'nde vakit geçirerek doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.
Yaz aylarında kitesurf tutkusuyla gündeme gelen oyuncunun şimdilerde tenisle ilgilendiği öğrenildi. Tenis kortunda ortaya çıkan görüntüleri ise Pekser'in yıllar sonraki halini merak eden hayranlarını sevindirdi.
HAYRANLARI YENİDEN EKRANLARDA GÖRMEK İSTİYOR
Kemal Pekser'in son görüntüleri sosyal medyada beğeni toplarken, oyuncunun hayranları da yeniden dizilerde rol alması yönünde yorumlarda bulundu. Bir dönem ekranların aranan yüzlerinden olan Pekser'in yeni projelerle oyunculuğa dönmeye hazırlandığı da konuşuluyor.
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SURVİVOR İLE TANINDI, KÜÇÜK KADINLAR'LA HAFIZALARA KAZINDI
19 Ocak 1981'de Balıkesir'de dünyaya gelen Kemal Pekser, Anadolu Üniversitesi mezunu. Oyunculuğun yanı sıra DJ'lik yapan, kitesurf, snowboard ve tenis eğitmenliğiyle ilgilenen Pekser, İngilizce, Yunanca ve Almanca biliyor.
Televizyon dünyasına Survivor: Büyük Macera yarışmasıyla adım atan Pekser, 2006 yılında 29-30 dizisiyle oyunculuğa başladı. Karagümrük Yanıyor, Candan Öte, Kartallar Yüksek Uçar ve Eksik Etek gibi yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Timuçin karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
2009'da Kırık Kalpler dizisinde rol alan ve Süpürrr filminde kamera karşısına geçen Pekser, 2013 yılında Yarım Kalan Mucize ile oyunculuğa döndü. 2015'te Evli ve Öfkeli dizisinde Koray karakterine hayat veren oyuncu, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.
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