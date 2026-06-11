Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Yunus Günçe, eşi Işık Selin Günçe ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Günçe, sosyal medyada eski milli futbolcu Ümit Davala'nın 2002 Dünya Kupası dönemindeki ikonik görüntüsüne benzetildi. Ünlü oyuncu, bu yorumlara kayıtsız kalmadı.

ÜMİT DAVALA'YA BENZETİLDİ

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kendisine yapılan benzetmeler sorulan Yunus Günçe, konuyu esprili bir dille değerlendirdi. Ünlü oyuncu, "Umarım Milli Takım'a uğur getiririm" diyerek gülümsedi.





Günçe'nin bu sözleri sosyal medyada da ilgi görürken, birçok kullanıcı oyuncunun yeni tarzıyla ilgili yorumlarda bulundu.





DJ'LİKTEN OYUNCULUĞA GEÇMİŞTİ

Kariyerinde oyunculuğun yanı sıra DJ'lik ve sunuculuk da yapan Yunus Günçe, bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Son dönemde yeniden projelerde yer almaya başlayan oyuncu, daha önce "Sihirli Annem" ve "Kaçak" gibi yapımlarda rol almıştı.







Yeni imajıyla gündeme gelen Günçe, bu kez oyunculuğundan çok tarzıyla konuşuldu.