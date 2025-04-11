Küresel büyüme hedefleri doğrultusunda adımlar atan Anta, Avrupa pazarında güç kazanmak için Jack Wolfskin’e yöneldi.

Çin ile ABD arasındaki süregelen ticaret savaşları, pek çok Çinli şirketin iş stratejilerini yeniden şekillendirmesine neden oldu. ABD pazarında yaşanan belirsizlikler ve kısıtlamalar firmaların yüzünü Avrupa’ya çevirmesine yol açtı. Anta’nın bu dönemde Avrupa merkezli bir marka ile ilgilenmesi bu değişen yönelimin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA'DA GÜÇLENME HEDEFİ

Alman markası Jack Wolfskin’in satın alınması, Anta’nın Avrupa pazarında kalıcı ve güçlü bir yer edinme planının bir parçası. Fonksiyonel ve dayanıklı dış giyim ürünleriyle tanınan Jack Wolfskin, Anta'nın küresel marka portföyüne değer katacak önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Bu birleşme ile birlikte Anta, hem marka çeşitliliğini artırmayı hem de Avrupa’daki tüketicilere daha yakın olmayı hedefliyor.

ÇİN-AVRUPA EKONOMİK YAKLAŞMASININ YENİ BİR ADIMI

Anta Sports’un Jack Wolfskin’e yönelmesi yalnızca şirket stratejisi değil, aynı zamanda Çin’in Avrupa ile ekonomik ilişkilerini güçlendirme arzusunun da bir yansıması. Çinli şirketlerin, ABD pazarındaki riskler karşısında Avrupa'yı daha istikrarlı bir alternatif olarak görmesi önümüzdeki dönemde benzer satın alma ve iş birliklerinin artabileceğinin sinyalini veriyor.