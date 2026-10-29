Manchester United'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşamayan Jadon Sancho'nun Getafe görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Marca'nın haberine göre; İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar 3 milyon euro istemesi, görüşmelerin sona ermesine neden oldu.

Getafe'nin yüksek bir ücret teklif etmesine rağmen Sancho'nun talebinin çok altında kaldığı ve bu nedenle anlaşmanın tamamen iptal olduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde Türk kulüpleriyle de adı anılan 26 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belirsizliğini koruyor.

AVRUPA'DAN TALİBİ YOK

Haberde, Sancho'nun şu an Avrupa'dan talibi bulunmadığı ifade edildi. Arap kulüplerinin oyuncunun ücret talebini karşılama ihtimalinin bulunduğu, ancak Sancho'nun bu durumda daha yüksek bir maaş isteyebileceği öne sürüldü.

MANCHESTER UNITED'DAN BU YAZ AYRILDI

Kariyerine İngiltere'de başlayan Sancho, Watford'un ardından Manchester City altyapısında oynadı. Daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan futbolcu, 2021'de Manchester United'a imza atarak İngiltere'ye döndü.

Chelsea ve Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Sancho, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından bu yaz Manchester United'dan ayrıldı.

Yıldız futbolcunun piyasa değeri, Borussia Dortmund ile forma giydiği dönemde 130 milyon euroyu bulmuştu. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.