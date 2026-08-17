İSMAİL YK PİRAMİTLERDE ORTAYA ÇIKTI
Bir dönem şarkılarıyla milyonların beğenisini kazanan İsmail YK, bu kez müzik çalışmalarıyla değil tatil rotasıyla gündeme geldi. Ailesiyle birlikte Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden ünlü şarkıcı, Giza Platosu’nu ziyaret ederek piramitleri yakından gördü.
39 DERECEDE PİRAMİTLERİ GEZDİ
İsmail YK, Kahire gezisi sırasında dünyaca ünlü Giza Piramitleri’ni ziyaret etti. Havanın 39 dereceye kadar yükseldiği kentte sıcak hava zaman zaman ünlü şarkıcıyı da zorladı.
Piramitlerin önünde poz veren YK, Mısır seyahatinden renkli anları takipçileriyle paylaştı.
“İYİ Kİ GELDİM”
Sıcak havaya rağmen gezisinden memnun kalan İsmail YK, kendisine Mısır’a bu mevsimde gidilmemesi yönünde tavsiyeler verildiğini söyledi.
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Ünlü şarkıcı, “Bu mevsimde buraya gelinmez, çok sıcak olur dediler. Bence iyi ki geldim” sözleriyle seyahatinden keyif aldığını dile getirdi.
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