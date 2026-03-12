Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda elde ettiği başarılarla Türk futbolunda iz bırakan ancak yaşadığı mali ve sportif sorunlar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Denizlispor'un, sezonun bitimine 7 maç kala aldığı 6 puan silme cezasıyla Denizli Süper Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Türk futbolunda bir dönem Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiren yeşil-siyahlı ekip, son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar, transfer yasakları ve puan silme cezalarının ardından liglerde tutunamadı.

AVRUPA'DA SES GETİRMİŞTİ

Denizlispor, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda gösterdiği performansla Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

Yeşil-siyahlılar, turnuvada Fransa'nın Lorient ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarını eleyerek son 16 turuna yükseldi. Denizli temsilcisi, güçlü kadrosuyla Avrupa futbolunun önemli kulüplerinden Inter ile eşleşmiş, gol averajıyla turnuvaya veda etmişti.

2020-21 SEZONUNDA SÜPER LİG'DEN DÜŞTÜ

Tarihinde 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, özellikle 2000'li yılların başında Türk futbolunun istikrarlı ekiplerinden biri olarak öne çıktı ve Denizli Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla dikkati çekti. Kulüpte artan borç yükü ve yönetimsel sorunlar ilerleyen yıllarda sportif başarıyı olumsuz etkiledi.

Süper Lig'den 2020-21 sezonunda düşen Denizlispor, 2022-23 sezonunda 1. Lig'e veda etti. Yeşil-siyahlı ekip geçen sezon ise TFF 2. Lig'den düşerek BAL'a geriledi. Süper Lig'e veda etmesinin ardından eski oyuncularının alacakları nedeniyle kulüp birkaç kez transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Kadrosunu büyük ölçüde altyapıdan yetişen genç futbolcularla kuran Denizlispor, istediği sonuçları alamadı.

DENİZLİ SÜPER AMATÖR LİG'DE OYNAYACAK

Denizlispor'dan alacağını tahsil edemediği için son olarak kulübe dava açan eski futbolcu Tiago Lopes'in davayı kazanmasının ardından yeşil-siyahlı ekip 6 puan silme cezası daha aldı. BAL'da bu sezon sahada 14 puan toplayan Denizlispor, aldığı toplam "12 puan silme cezası" sonrasında 2 puana kadar geriledi.

Denizlispor, kalan 7 haftada tüm maçlarını kazansa dahi puan silme cezaları nedeniyle ligde kalma şansını kaybetti. Ege temsilcisi gelecek sezon, Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.