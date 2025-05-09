Bir dönem Süper Lig’de fırtına gibi esen MKE Ankaragücü, şimdi Trendyol 1. Lig’de kalma mücadelesi veriyor. Küme düşme hattında yer alan başkent temsilcisi, son haftaya oldukça kritik senaryolarla giriyor.

SADECE GALİBİYET YETMEYEBİLİR

Son hafta Eryaman Stadı’nda Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak olan sarı-lacivertliler için galibiyet tek başına yeterli olmayabilir. 45 puanla Manisa FK ile aynı puanda olan Ankaragücü, ikili averajda rakibinin gerisinde yer alıyor. Kazanılması halinde gözler, Manisa FK’nin Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçta olacak.

Eğer Manisa puan kaybederse ve Ankaragücü kazanırsa, başkent ekibi ligde kalacak. Beraberlik durumunda ise Manisa’nın mağlubiyeti şart. Ankaragücü'nün yenilmesi halinde ise kümede kalma şansı kalmayacak.

ALTERNATİF SENARYO: SAKARYASPOR’UN KAYBI

Ankaragücü’nün galibiyet alması halinde kümede kalması için bir başka ihtimal de Sakaryaspor’un Esenler Erokspor’a mağlup olması. Bu durumda, Manisa FK maçı kazansa bile küme düşen taraf Sakaryaspor olacak. Ancak üçlü veya dörtlü averaj senaryolarında Ankaragücü, Pendikspor ve Manisa FK ile aynı puanda kalırsa, düşen ekip yine Ankaragücü olacak.

TARİHİNDE SADECE BİR KEZ DÜŞTÜ

Süper Lig'de "üç büyükler"den sonra en fazla sezon geçiren kulüp olan MKE Ankaragücü, bugüne kadar sadece 2012-2013 sezonunda 2. Lig'e düşmüştü. 4 sezon sonra 2017 ve 2018 yıllarında arka arkaya yaşadığı şampiyonluklarla Süper Lig’e geri dönen ekip, şimdi bir kez daha düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Taraftar nefesini tuttu; başkentte kader günü iple çekiliyor.