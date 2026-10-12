Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nihat Ziyalan hayatını kaybetti. Türk sinemasında özellikle kötü adam rolleriyle tanınan oyuncunun vefatını, Avustralya'nın Sidney kentinde yayımlanan Kaktüs Dergisi duyurdu. Aynı zamanda şair ve yazar olan Ziyalan, uzun yıllardır yaşamını Avustralya'da sürdürüyordu.

YILMAZ GÜNEY'İN DAVETİYLE SİNEMAYA ADIM ATTI

Adanalı sanatçı Nihat Ziyalan, askerlik görevini tamamladıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Tiyatronun kapanmasının ardından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmalarını sürdüren Ziyalan, edebiyat alanında da eserler verdi. İlk şiir kitabı Asık Yüzlünün Biri, 1963 yılında yayımlandı.

Ziyalan'ın sinema kariyeri ise 1966 yılında çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in davetiyle başladı. İstanbul'a giden oyuncu, Güney'in Mualla Özbek için çektiği At Hırsızı Banuş filminde rol aldı.

YEŞİLÇAM'DA KÖTÜ ADAM ROLLERİYLE TANINDI

Türk sinemasında pek çok yapımda rol alan Nihat Ziyalan, beyazperdede çoğunlukla kötü adam karakterlerini canlandırdı. Yılmaz Güney ile yakın dostluğu bulunan oyuncu, 1960 ve 1970'li yıllarda Yeşilçam'ın tanınan isimleri arasında yer aldı.

Ziyalan, son olarak Türkan Şoray'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Azap filminde kamera karşısına geçti.

ÇUKUROVA ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Oyunculuğunun yanı sıra şair ve yazar kimliğiyle de tanınan Nihat Ziyalan, memleketi Adana'nın ve Çukurova'nın tanıtımına yaptığı katkılar nedeniyle 2009 yılında Çukurova Ödülü'ne layık görüldü.

Uzun yıllardır Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan usta sanatçı, 90 yaşında hayatını kaybederek Türk sineması ve edebiyat dünyasında iz bıraktı.







NİHAT ZİYALAN KİMDİR?

26 Şubat 1936'da Adana'da dünyaya gelen Nihat Ziyalan, Türk sinemasının yanı sıra şiir, roman ve öykü alanındaki çalışmalarıyla da tanındı. Altı çocuklu bir ailenin en büyüğü olan Ziyalan, edebiyata lise yıllarında şiir yazarak başladı. 1953 yılında Dumlupınar denizaltısının batması üzerine kaleme aldığı şiir, yayımlanan ilk eseri oldu. Şiirleri ve yazıları ilerleyen yıllarda Salkım, Pazar Postası, Yeditepe, Papirüs ve Adam Öykü gibi yayınlarda yer aldı. İlk şiir kitabı Asık Yüzlünün Biri ise 1963 yılında yayımlandı.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Ziyalan, tiyatronun kapanmasının ardından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı. Sinema kariyerine 1966 yılında çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in davetiyle İstanbul'a giderek adım attı. İlk filmi, Güney'in Mualla Özbek için çektiği At Hırsızı Banuş oldu. Yaklaşık 150 Yeşilçam filminde rol alan sanatçı, özellikle kötü adam karakterleriyle hafızalara kazındı. Türkan Şoray'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Azap filmi, rol aldığı son yapım oldu.

1980 yılında Avustralya'ya yerleşen Ziyalan, burada da edebiyat çalışmalarını sürdürdü. Şiirlerinde Adana'daki çocukluğundan Avustralya'daki yaşamına uzanan deneyimlerine yer verdi; edebiyat dergilerinde ve Aydınlık Kitap'ta yazdı. Çukurova'nın tanıtımına yaptığı katkılar ve edebiyat alanındaki çalışmaları nedeniyle 2009 yılında 1. Çukurova Ödülü'ne layık görüldü. Nihat Ziyalan, 11 Ekim 2026'da Avustralya'nın Sidney kentinde 90 yaşında hayatını kaybetti.