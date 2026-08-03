Yeşilçam'ın tanınan oyuncularından ve eski mankenlerinden Engin Koç, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönem sinema ve podyumların aranan isimleri arasında yer alan Koç, bugün gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

1976 yılında henüz 17 yaşındayken katıldığı Mankenler Kralı yarışmasını kazanarak adını duyuran Engin Koç, 1980'li ve 1990'lı yıllarda yaklaşık 50 film ve dizide rol aldı. Dönemin dikkat çeken oyuncularından biri olan Koç, yıllar içinde ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti.

SAKİN BİR HAYATI SEÇTİ

66 yaşındaki eski oyuncu, memleketi Sivas'ın Hafik ilçesinde yaptırdığı evde zaman geçiriyor. Büyük şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşmayı seçen Koç, doğayla iç içe bir yaşam sürdürdüğünü söyledi.

Koç, bu tercihini şu sözlerle anlattı:

"Burada insanın özüne dönüp de özüyle beraber, kendisiyle tanışması çok önemli. Onun için burayı seçtim."