2001–2003 yılları arasında birlikte olan Nilüfer ve Reha Muhtar’ın ilişkileri o dönem magazin basınında gündem yaratmıştı. Hayatını kaybeden Türk televizyon tarihinin efsane ismi Reha Muhtar'ın vefat haberi sonrası Nilüfer'in 'Elveda” notuyla yayımladığı cümleler duygulandırdı.

BİR DÖNEMİN EN ÇOK KONUŞULAN AŞKLARIYDI

Türk televizyonunun efsane isimlerinden Reha Muhtar ile sanatçı Nilüfer, 2001–2003 yılları arasında yaşadıkları ilişkiyle magazin dünyasında uzun süre gündemde kalmıştı.

Bu birliktelik döneminde çift, hem özel hayatları hem de kamuoyundaki görünürlükleri nedeniyle sık sık haber olmuştu.

2000 YILINDA EVLAT EDİNDİLER

İlişki sürecinde Nilüfer’in 2000 yılında evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı’nın, Reha Muhtar’ı manevi baba olarak benimsediği bilgisi de daha önce kamuoyuna yansımıştı. Bu yönüyle ilişki, sadece magazin değil aile bağları açısından da dikkat çekmişti.

NİLÜFER'DEN DUYGUSAL VEDA

Nilüfer, Reha Muhtar’ın vefatının ardından yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Türkiye'nin Reha Muhtar'ı...

Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim.

İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için.

Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu.

Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha...

Elveda.”



